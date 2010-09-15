-KIŞANAK: TALEP TÜM KADEMELERİ KAPSIYOR DİYARBAKIR (A.A) - 15.09.2010 - BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, "Anadilde eğitim talebi ilköğretimden, üniversiteye kadar bütün eğitim kademelerini kapsıyor. Aksi takdirde birbirini tamamlamaz'' dedi. Kışanak, BDP Diyarbakır İl Merkezinde yapılan MYK toplantısının ardından Genel Başkan Selahattin Demirtaş ile düzenlediği basın toplantısında, partisinin halk oylamasına ilişkin boykotunun Türkiye demokrasisine renk verdiğini, halkı iki kutup arasında sıkışmaktan kurtardığını savundu. Bu tavırları sayesinde ''evet'' ve ''hayır'' cephesinin yeni anayasadan bahsetmeye başladığını öne süren Kışanak, yeni anayasa talebini yeni bir seçim vaadine dönüştürmek ve seçim sonrasına bırakmak için bir tartışmanın gündemde olduğunu savundu. Türkiye'nin acil bir şekilde yeni bir anayasa yapma sürecine başlaması gerektiğini belirten Kışanak, parti olarak demokratik anayasa platformunun oluşturulması çabasında olacaklarını kaydetti. Terör örgütünün ''eylemsizlik'' kararına da değinen Kışanak, sürenin sona ermesine 5 gün kaldığını belirterek, bunun çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini ileri sürdü. Kışanak, ''Bu ülkenin Hakkarisine de Edirnesine de cenazeler gittiği zaman konuşmak çok zordur. Doğusunu, batısını ayırmadan bu ülkenin hiçbir yerine cenazeler gitmeyecek koşulları oluşturmak hükümetin sorumluluğundadır. Bu çağrımızın muhatabı Türk Silahlı Kuvvetleri değil, hükümettir'' diye konuştu. Abdullah Öcalan ile diyalog kurulması, ölümlerin durdurulacağı koşulların oluşturulması gerektiğini savunan Kışanak, şunları söyledi: ''Kendimizi diyalog ve müzakerelerde sorumluluk içerisinde görüyoruz, muhatabız. Anadil herkesin en doğal hakkıdır. Demokratik sistemlerde anadillerin önünde engel bulunması kabul edilebilir değil. Biz bu konuda Kürtçe ve talep olması durumunda diğer anadillerin de eğitim dili olması ve yasal düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye'de başta Kürtçe olmak üzere tüm anadiller üzerindeki engeller kaldırılmalı. Bir haftalık okulları boykot etme çağrısı var. Biz parti olarak bunu bir sivil itaatsizlik olarak görüyoruz. Yerinde ve doğru bir karardır. Biz de gereken katkıyı sunacağız. Anadilde eğitim talebi ilköğretimden, üniversiteye kadar bütün eğitim kademelerini kapsıyor. Aksi takdirde birbirini tamamlamaz.''