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Politika

Kışanak: Sorun bensem istifaya hazırım

Kışanak'ın konuşmasını yaptığı sırada salona asılan Türk bayrağı yerinden çıktı. Bunun üzerine Kışanak konuşmasına ara verdi

10 Şubat 2013 11:48

BDP Eşbaşkanı Gültan Kışanak, partisinin 2. olağan genel kurulunda yaptığı konuşmada İmralı sürecine değindi. "Sorun bensem istifaya hazırım" diyen Kışanak, salona asılan Türk bayrağının düşmesi üzerine konuşmasına ara verdi.

BDP Eş Genel Başkanı Gültan Kışanak, partisinin 2. olağan kongresinde konuştu.

Konuşmasının gündemine İmralı sürecini alan Kışanak, "Hepimizin en büyük arzusu bir an önce barışı sağlamaktır" dedi.

Başbakan Erdoğan'ın dağdaki PKK'lılarla kucaklaşma görüntüsü nedeniyle sıkça eleştirdiği ve 'İmralı'ya gidemeyeceğine' işaret ettiği Kışanak, BDP'nin sürecini tıkadığı eleştirilerine tepki gösterdi.

Kışanak, "Kimse bugün bizi bahane etmesin, bahane üretmesin. Kimsenin yalan yanlış politikalarla süreci heba etme lüksü yoktur. Ben kendim şahıs olarak burada oy aldığım Siirt halkına söz veriyorum eğer sorun bensem, derhal hemen bütün görevlerim de dahil olmak üzere vazgeçmeye hazırım" diye konuştu.


Bayrağın asılmasını bekledi


Bu arada Kışanak'ın konuşmasını yaptığı sırada salona asılan Türk bayrağı yerinden çıktı. Bunun üzerine Kışanak konuşmasına ara verdi.

Kışanak, bayrağın partililer tarafından yerine asılmasının ardından konuşmasına devam etti.

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