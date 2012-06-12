Kışanak: Seçmeli Kürtçe dersi asimilasyondur

BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, Kürtçenin seçmeli ders olması önerisine tepki gösterdi. Kışanak, ''Başbakan, bakanlar seçmeli Kürtçe dersi alabilirler. Ama Kürtlere bu zulmü nasıl yapabilirsiniz? Ana dili seçmeli ders yapmak asimilasyondur” dedi.

KCK operasyonlarının pervasız şekilde sürdürüldüğünü söyleyen Kışanak, ''JİTEM zihniyeti günümüzde AKP'de yaşıyor'' ifadesini kullandı.

Kışanak, ''AKP'nin yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı ne zaman konuşsa arkasından belediye başkanlarımıza operasyonlar geliyor'' dedi.

Gelecek yerel seçimlerde belediye başkanlığı sayısını iki katına çıkaracaklarını söyleyen Kışanak, ''AKP artık yalanla, ajitasyonla, psikolojik harekatla, kişisel karizmayla yol alamaz'' dedi.

Özel yetkili mahkemelerin kaldırılması gerektiğini ifade eden Kışanak, ''Özel yetkili mahkemeler statükonun bekçisidir. Özel yetkili mahkemeler kayıtsız şartsız, amasız, fakatsız derhal kaldırılmalı. İdeolojik, statükocu yargıya karşı mücadele edeceğiz ve bu zihniyeti yeneceğiz” dedi.



'Seçmeli Kürtçe dersi asimilasyondur'



Başbakan'ın ''benim Kürt kökenli vatandaşım'' ifadesini kullandığını aktaran Kışanak, ''Ben de Başbakan'a 'Türk kökenli Başbakan' desem olur mu?'' diye sordu.

Seçmeli dersin mevcut sistemde ancak yabancı dil olarak verilebileceğini belirten Kışanak, şöyle konuştu: ''Başbakan, bakanlar seçmeli Kürtçe dersi alabilirler. Bundan memnun oluruz. Ama Kürtlere bu zulmü nasıl yapabilirsiniz? 'Kendi ana dilini seçmeli ders olarak alabilirsin' diyorlar. Bu, asimilasyondur. Bu şimdiye kadar gasp ettiğiniz bir hakkın iadesidir. Bunu pazarlık konusu yapmayın. Bu kadar hassas bir konu üzerinde pazarlık eden zihniyet demokratik değil, faşizandır.''



CHP’den randevu talebi gelmedi



Erdoğan'ın, CHP'nin, ''BDP görüşmek istemiyor'' dediğini dile getiren Kışanak, ''Külliyen yalan. Bunun cevabını CHP vermek zorundadır. CHP'den açık kapalı, resmi gayri resmi hiçbir kanaldan görüşme teklifi gelmedi, biz de hiçbir görüşme teklifini reddetmedik'' dedi.

Bu konuda siyasi partilerin görüşmesinin son derece anlamlı olduğunu belirten Kışanak, ''Bu sürece katkımızı sonuna kadar vermeye hazırız'' diye konuştu.