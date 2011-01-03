-KIŞANAK: PARTİ KAPATMALAR TARİHE KARIŞMALI ANKARA (A.A) - 03.01.2011 - BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, ''Radikal düşünceleri olan bir parti olarak siyasi parti kapatma konusunun tarihe karışması gereken bir durum olduğunu düşünüyoruz. Onun için de nasıl bir süreç işliyor, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ne yapıyor, bizi çok ilgilendirmiyor'' dedi. Kışanak, Eğitim-Sen Genel Merkezi'nde partisince düzenlenen ''Sivil ve Demokratik Anayasa Yolunda Temel Perspektifleri Somutlaştırmak: Ekonomik-Sosyal Haklar Çalıştayı''nın açılışında yaptığı konuşmada, sivil, demokratik, bu toplumun ihtiyacı olan hak ve özgürlükleri güvence altına alan bir anayasa yapmak konusunda artık Türkiye'nin geri dönüşü olmayan bir sürece girdiğini belirtti. İktidarın, ''Seçim olsun, seçimden sonra anayasayı yaparız'' gibi bir yaklaşımı olduğunu belirten Kışanak, anayasa yapma konusunda herkesin konuşması, tartışması, birbirlerini kabullenir bir noktaya gelmesi gerektiğini dile getirdi. Kışanak, ''Yeni anayasa yapmayı parlamentoya havale etmek, parlamentoda çoğunluğu bulunan partinin istediği gibi anayasayı yapmasını sağlamak, bize ihtiyacımız olan bir anayasayı vermeyecektir. Bu konuda en büyük sorumluluk da iktidar partisine düşmektedir'' diye konuştu. -''YENİ BİR ANAYASA VAADİNİN ARTIK OY DEĞERİ YOK''- Kışanak, bir gazetecinin ''İmralı'dan yeni açıklamalar geldiğini, bazı yorumcuların da bunu bir tehdit olarak algıladığını'' belirtmesi ve bu konudaki görüşlerini sorması üzerine, şunları kaydetti: ''Türkiye'nin gerçekten de devrim niteliğinde bir anayasa yapmaya ihtiyacı var. Siyasal haklar, kişi hak ve özgürlüklerimiz, sosyal ve ekonomik haklar açısından o kadar geri bir noktadayız ki. Çok ciddi tartışmalar yürüterek, çok güçlü br anayasa süreci yaşamamız gerekiyor. Ve ben bu sorunlarımızın da aslında bir şekilde yaşadığımız sorunların anayasadan kaynaklandığını düşünüyorum onun için bu konuyu bugün önceleyelim. Bu ülkede tabii ki önemli siyasal tartışma odaklarından biri durumundadır... İmralı'dan yapılan açıklamalar sürekli Türkiye'nin gündeminde önemli yankı uyandırıyor, tartışılıyor. Bundan sonra da tartışılacaktır ama biz bugün anayasayı tartışırsak daha konumuza uygun bir iş yapmış oluruz diye düşünüyorum.'' Diyarbakır'daki Demokratik Toplum Kongresi'nden sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının bir inceleme başlattığının hatırlatılması ve ''Siz bu incelemeden nasıl bir sonuç çıkmasını bekliyorsunuz. Çıkacak sonuç yeni bir kapatma davasını da gündeme getirebilir mi?'' diye sorulması üzerine de Kışanak, ''Radikal düşünceleri olan bir parti olarak siyasi parti kapatma konusunun tarihe karışması gereken bir durum olduğunu düşünüyoruz. Artık bunun Türkiye'nin gündemine hiçbir şekilde gelmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Onun için de nasıl bir süreç işliyor, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ne yapıyor, bizi çok ilgilendirmiyor. Biz parti olarak her zaman siyasal partilerin siyasi hayatın vazgeçilmez unsurları olarak ele alınması gerektiğini, çalışma olanaklarının hiçbir şekilde zedelenmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Umuyoruz ve diliyoruz ki bu süreçten de böyle bir hata bir kez daha çıkmaz'' diye konuştu. Çalıştay, Kışanak'ın konuşmasının ardından basına kapalı gerçekleştirildi.