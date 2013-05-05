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Politika

Kışanak: Öcalan serbet kalacak

Adana’nın Yüreğir ilçesinde düzenlenen mitingde halka seslenen Kışanak, partililerden çözüm sürecine destek olmalarını istedi

05 Mayıs 2013 00:27

AKP hükümeti döneminde büyük baskılar yaşadıklarını ileri süren BDP Eş Başkanı Gültan Kışanak, bu süreçte 10 bini aşkın Kürt politikacının cezaevine konulduğunu ifade etti. Bu aşamadan sonra en güçlü mücadelelerini sergileyerek cezaevlerinin kapılarını açacaklarını belirten Kışanak, sözü Abdullah Öcalan’ın İmralı’ta tutuklu bulunmasına getirdi. İmralı’daki sistemin anlamını yitirdiğini vurgulayan Kışanak, “İmralı’daki tecrit ve rehine politikası boşa çıkmıştır. Şimdi bu kurtuluş sürecini güçlü bir şekilde yürürsek, sayın Öcalan da halkıyla, sizlerle buluşacaktır, buralarda olacaktır, sizlerle yan yana olacaktır.” dedi.


Konuşmasında siyasi partileri de sorumlu davranmaya davet eden Gülten Kışanak, “Şimdi elimizde tarihi bir fırsat var, bunu başarmalıyız. Bir kez daha bunu başaramazsak, savaşa, çatışmaya geri dönülürse, bundan bugün görevini iyi yapmayanlar sorumlu olacaktır. Biz hükümeti de, AK Parti’yi de, CHP’yi de, MHP’yi de sorumlu davranmaya davet ediyoruz. Halkın barış ve çözüm konusundaki iradesine saygılı olmaya davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

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