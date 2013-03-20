Kışanak: Öcalan, 'onurlu bir barıştan yanayız' diyecek

BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, "Öcalan, onurlu barıştan yanayız, çözüm istiyoruz diyecek" dedi. BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş," İmralı mesajını bugün alacağız. Diyarbakır' da 2 milletvekili Türkçe ve Kürtçe okuyacak " dedi

Diyarbakır'da Abdullah Öcalan'ın çözüm sürecine ilişkin mesajının okunması beklenen nevruz kutlamalarına saatler kalırken, alandaki hazırlıklar son aşamaya geldi. BDP, yarın görevlendireceği kişileri bugün alanda toplayarak hazırlıkları son kez gözden geçirdi.

Diyarbakır'da, son yılların en önemli nevruz kutlamalarının hazırlıkları son aşamaya geldi. Abdullah Öcalan'ın çözüm sürecine ilişkin mesajının verileceği kutlamanın yapılacağı merkez Bağlar İlçesi'ndeki nevruz alanında çalışmalar son kez gözden geçiriliyor. Alanında zemini rengarenk boyanırken, nevruz ateşi için hazırlanan platforma odunlar yerleştirildi. BDP ise yarın görevlendireceği kişileri bugün alanda toplayarak hazırlıkları son kez gözden geçirdi. Kutlamanın yapılacağı alana görevli dışında hiç bir araç alınmazken, güvenlik önlemlerinin üst seviyeye çıkarıldığı belirtildi.

Sahnedeki ses düzeni ile ilgili çalışmalar tamamlanırken, sanatçıların vereceği konser için enstrümanların sahneye şimdiden yerleştirildiği görüldü. Nevruz alanının çevresine ise seyyar satıcılar kutlamaya bir gün kala tezgahlarını yerleştirdi. Ana meydandan biraz uzakta bulunan alana yerleşen seyyar satıcılar yarını beklemeye başladı.

Yarın yapılacak Nevruz kutlamalarını izlemek için yaklaşık 500 basın mensubu BDP il başkanlığına akretide yaptırdı. BDP'nin yarınki nevruzda 5 bin partiliyi görevlendirdiği belirtildi. Güvenlik güçleri de takviye ekiplerle kentte güvenlik önlemlerini artırdı.

'Öcalan'ın mesajı iki dilde okunacak'

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "İmralı mesajını bugün alacağız. Diyarbakır'da 2 milletvekili Türkçe ve Kürtçe okuyacak" dedi.

BDP Genel Başkanı Demirtaş, Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'la birlikte İmralı'ya gitmiş ve Öcalan'la görüşmüştü. Demirtaş, Öcalan'ın mesajlarının yarın Nevruz kutlamaları sırasında iki dilde okunacağını söyledi.

'Kışanak: "Onurlu barıştan yanayız, çözüm istiyoruz" diyecek'

Bu arada BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, Siirt'te katıldığı Nevruz etkinliklerinde yaptığı konuşmada, Adalet Bakanlığı ve AK Parti genel merkezine yapılan saldırıyı kınayarak, Öcalan'ın yarın Diyarbakır'da ne söyleyeceğini açıkladı. BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, alan gelişi sırasında kendisine büyük ilgi gösterildiğini belirterek şöyle konuştu: "Bana burada bir çok vatandaşımız sordu. 'Dikkat edin bunlar yine bizi kandırmasınlar' diye beni uyardılar. Ben de kendilerine bunu söyledim. Bu halkı kimse kandıramaz. Kimse bu halkın üstünde oyun oynayamaz. Onlara, bu gençlere ve Kürt halkına güvendiğimizi söyledim. Biz Kürt halkının lideri sayın Öcalan'a da güveniyoruz. Yarın Diyarbakır'da yapılacak nevruzda sayın Abdullah Öcalan'ın yol haritası ve mesajı açıklanacak.

Çözüm isteyenlere barış isteyenlere akan kan dursun diyenlere yol gösterecek. Eğer bu akan kanı durdurmak isteyenler varsa, eğer Kürt sorununu barışçıl yollarla çözmek isteyenler varsa, işte sizler meydandasınız. Kürt halkı meydanda, biz barışa hazırız, biz çözüme hazırız, biz eşit bir yaşama hazırız. Kürt halk önderi sayın Öcalan, bir kez daha bunu tüm dünyaya, tüm Türkiye'ye duyuracak. Diyecek ki, 'biz onurlu bir barıştan yanayız. Biz çözüm istiyoruz Kürt sorununu çözmek mümkündür. Kürt halk önderi sayın Öcalan'ın şahsında bütün bir Kürt halkı bütün bir Türkiye kazanacak" dedi.

'Öcalan ile buluşacaksınız'

Konuşmasında sık sık Kürt kadınlarına olan güvenini dile getiren Kışanak, "Kadınlar sizlere güveniyoruz. Biz sizin yoldaşlığınıza güveniyoruz ve biz Kürt halk önderi sayın Öcalan'a güveniyoruz. Biliyoruz ki sayın Öcalan bu halkı bugünlere kadar getirdi, özgürlükle buluşturdu, örgütle buluşturdu, mücadeleyle buluşturdu. Bir gün özgürlükle de buluşturacak. Siz de sayın Öcalan ile buluşacaksınız. Hep beraber özgürlük halayları çekeceğiz" diye konuştu.