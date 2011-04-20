-KIŞANAK, MAHKEMEDEN BELGE ALDI SİİRT (A.A) - 20.04.2011 - Eski BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesinden ''memnu haklarının iadesine'' ilişkin belge aldığını söyledi. Siirt'te bulunan Gültan Kışanak, yaptığı açıklamada, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) bağımsız milletvekili adaylıklarının iptaline ilişkin kararı üzerine memnu haklarının iadesi için İzmir 8. Ağır Mahkemesi'ne başvurduğunu belirterek, ''İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesinden aldığım belgeyi YSK'ya vereceğiz'' dedi. YSK'nın il seçim kuruluna gönderdiği kararda, Gültan Kışanak'ın (Özer), İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin 18 Şubat 1992 tarihli ilamı ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'nun ''hükümet emrine karşı gelmek'' başlıklı maddesi ve eski Türk Ceza Kanunu'nun 81. maddesinin 1. fıkrasında ''suçun tekrarı'' başlığı uyarınca 1 yıl 4 ay 15 gün hapis ve 55 bin lira ağır para cezasıyla cezalandırıldığı belirtilerek, bu milletvekili adayının belirtilen mahkumiyetleri nedeniyle başvuru tarihi itibarıyla memnu hakların iadesine ilişkin bir karar ibraz etmediği kaydedilmişti.