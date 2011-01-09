-KIŞANAK: KÜRTÇEYİ KAMUSAL ALANDA DA KULLANMALIYIZ İSTANBUL (A.A) - 09.01.2011 - BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, ''Kürt dilinin insanlık sahnesinden silinmemesi için kamusal alanda da kullanılması gerektiğini'' öne sürdü. BDP'nin Beyoğlu İlçe Başkanlığında, Mardin Dargeçit ilçesi Sümer beldesindeki bazı ailelerin partiye katılması dolayısıyla tören düzenlendi. Törende konuşan Kışanak, partiye katılımların mutluluk verici olduğunu belirterek, ''Kendimizi ifade edebilmek, dilimize, kültürümüze sahip çıkabilmek, bunun mücadelesini yürütmek çok büyük bir önem taşıyor. Bugüne kadar halkımız büyük bedeller ödeyerek, zorlu bir süreci geride bıraktı. Bizler artık bu zorlu mücadelenin sonuçlarını almak istiyoruz'' dedi. ''Bir halkın kimliği yok sayılırsa, dilini unutursa, kültürünü yaşayamazsa yok olmaya mahkum olduğunu ve Kürt halkının yok olmamak için direndiğini, 21. yüzyılda dilin, köyde, evde konuşarak korunamayacağını'' ifade eden Kışanak, ''Kürt dilini, insanlık sahnesinden silinmemesi için kamusal alanda da kullanmalıyız. Biz sadece bize ait olanı kullanmak istiyoruz. Kürtler kendi dilinde eğitim gördüğünde Türkçe hiçbir şey kaybetmeyecek'' diye konuştu. Tören sonunda Kışanak, partiye katılan ailelerin temsilcilerine BDP rozeti taktı.