Kışanak: Kürt sorununu çözmek istiyorsanız Kandil, İmralı, BDP hazır

BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, ''Kürt sorunun müzakereci bir yöntemle çözmek istiyorsanız buna BDP de Kandil de İmralı da hazırdır'' dedi.

Kışanak, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, 2012 yılı Nevruz kutlamalarının ''AK Parti'nin engellemesini, yasakçı zihniyetini yerle bir ettiğini'' iddia etti.

Batman'da Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk'e gerçekleştirilen saldırının planlı yapıldığını öne süren Kışanak, ''Türk'e saldırının hesabını mücadelemizle, direnişimizle soracağız. 70 yaşında duayen bir siyasetçiye saldırıyorsanız, cevabını bu halktan alırsınız'' dedi.

Kışanak, Cizre'de yaşananların da 1992 olaylarını aratmayacak cinsten olduğunu savundu.



''AKP güvenlik stratejisinde ısrar ediyor''



AK Parti'nin ortaya yeni bir strateji attığını belirten Kışanak, ''Olmazları sıralayan, demokratik talepleri reddeden bir yaklaşıma, plana kim çözüm stratejisi diyebilir? Olsa olsa bu çözümsüzlük stratejisinin allanıp pullanıp yeniden kamuoyunun önüne sunulmasıdır'' dedi.

Hükümetin ''tam bir çözümsüzlük stratejisi izlediğini'' öne süren Kışanak, ''AKP güvenlik stratejisinde ısrar ediyor. Türkiye'de güvenlikçi stratejilerin hiçbir meşruiyeti kalmamıştır. Bu strateji 1990'lı yıllarda iflas etmiştir. Bugün AKP bu bitmiş stratejiyi devralıyorsa kendi bitişini devralır. Tüm Türkiye'nin, bu faşizan gidişata dur demek için hareket geçmesi gerekiyor'' diye konuştu. Kışanak, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Her yeni ölüm bizden bir parça götürüyor. Tabutların arkasında yürümekten bıkmadı mı bu devlet erkanı? Ölümlerin, kanın, gözyaşının bir an önce durması için vicdanlarımızı ayaklandırmalıyız.

'Siyasi uzantılarıyla görüşürüz' diyor Başbakan. BDP, 20 yıllık demokratik siyasetin mirasçısıdır. Ortada bir uzantı filan yok. Ortada güçlü bir halk iradesi var. BDP, Kürt sorununun müzakereci bir yöntemle çözülmesinin tarafındadır. Biz 5 yıldır buradayız. Bizimle görüşmek istediler hangisini reddettik, çıkıp açıklasınlar. Önümüze hangi planı getirdiler de biz reddettik? BDP, Kürt sorununun müzakereci yöntemle çözülmesini yürekten isteyen, bunun için mücadele eden siyasi bir iradedir. 7 bin Kürt siyasetçi şu anda tutuklu. Eğer gerçekte müzakere etmek istiyorsanız, muhatap arıyorsanız Kürt siyasetçileri bırakın. Hepsi de sizin uyduruk suçlamalarınızla cezaevindeler. Terörle mücadele yasasını da kaldırın. Bunu yapmayanlar BDP'yi güya bu söylentilerle köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlarsa bundan siyaseten bir şey çıkmaz. Gerçekten de müzakereci yöntemi seçiyorlarsa bunun da koşulları bellidir. Kürt sorununun müzakereci bir yöntemle çözmek istiyorsanız, buna BDP de Kandil de İmralı da hazırdır. PKK'yı yok sayarak 'Kürt sorununu çözeceğim' demek, bu halka bir hayali satmaktır.''



''BDP rolünü oynamaya hazır''



Silahların susmasının tabi ki müzakerenin ilk koşulu olduğunu belirten Kışanak, ''Bu iktidar müzakereci olsun, BDP rolünü oynamaya, silahları susturmaya, bunun koşullarını yaratmaya hazırdır'' dedi.

BDP'ye ''uzantıları'' diyerek PKK ile de diyalog kuran bir misyon yüklenmek isteniyorsa kendilerinin böyle bir misyonu olmadığını aktaran Kışanak, ''BDP, siyasi geleneğin temsilcisidir. Bizden bu konuda bir kolaylaştırıcılık, ön açıcılık istiyorlarsa, BDP rolünü de oynamaya hazırdır. Bıraksınlar resmi olarak İmralı'ya, Kandil'e gidelim. Meclis karar alsın, bir heyet kursun, heyetle gidelim. Biz çözümlerin hiçbirine kapalı değiliz. Ama bu kılıf adı altında 'BDP gelsin AKP'nin savaş safında yer tutsun' diyorlarsa kusura bakmasınlar BDP halkının yanındadır. AKP faşizmiyle mücadele, AKP müzakeresi varsa onunla da müzakere'' diye konuştu.

Hükümetin Suriye politikasını eleştiren Kışanak, ''Hükümetin, Türkiye'yi bölgesel savaş sürükleme riski olan bu politikadan vazgeçmesi gerekiyor'' dedi.

Kışanak, Suriye'de demokrasi arayışını desteklediklerini bildirdi.

Gültan Kışanak, Özgür Gündem gazetesinin kapatılmasını da eleştirdi.