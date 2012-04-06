Kışanak: KCK operasyonlarının asıl hedefi BDP'yi kapatmak

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ortaya karar koyabileceksen, iraden varsa müzakere ederiz” diyerek çağrı yaptığı BDP’nin eşbaşkanlarından Gültan Kışanak, “Başbakan’a, bize hitap ettiği şeklindeki üslubuna uygun cevabımız olacak” dedi. Kışanak, KCK İddianamesi’nde partileri hakkında kapatma davası açılmasının istenmesine ilişkin ise, “KCK operasyonların gerçek hedefi ortaya çıktı” yorumunu yaptı.

Kışanak, Özel Yetkili Savcısı Adnan Çimen’in hazırladığı iddianamenin bir suretinin BDP’nin kapatılması istemiyle Yargıtay Başsavcılığı’na gönderilmesine ilişkin Taraf gazetesine konuştu. Kışanak, “KCK adı altında yapılan tüm siyasi operasyonların amacı BDP’yi etkisizleştirmek, örgütlü yapısını dağıtmak, işlevsiz kılmaktı. Bunu beceremedikleri için şimdi bu yola başvuruyorlar. Bu stratejileri ortaya çıktı. AKP yargısı bütün operasyonlara rağmen BDP’yi etkisiz kılamadığını düşünüyor olacak ki, böyle bir kapatma davasını gündeme getirdi. Bu, yürütülen operasyonların gerçek hedefini ortaya koymuştur” dedi.



‘Bu zihniyet dava da açabilir’



“Partiniz hakkında kapatma davası açılır mı?” sorusu üzerine Kışanak, şunları söyledi: “Bu kadar önemli bir konuda fikir yürütemem. Ancak şunu söylemek isterim. Bunca yıldır karşılaştığımız zulüm ve baskıları yapanlar, partimize kapatma davası da açabilir. Belediye başkanlarımızı, milletvekillerimizi tutuklayan, bir zihniyet parti de kapatabilir. Ayrıca, olması gereken, söz konusu olan BDP olduğu için değil, hiçbir partiye yönelik asla kapatma davası açılmamasıdır. Parti kapatma tamamen ortadan kaldırılmalıdır.”



“Başbakan’a cevabımız olacak”



Başbakan Erdoğan’ın önceki gün Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmasında, “Terör örgütüyle mücadele, siyasi uzantısıyla da bu kafada değil, bu anlayışta değil, oturur müzakere ederiz ama iraden varsa. Ortaya karar koyabileceksen...” sözlerine ilişkin ise Kışanak, “Başbakan’ın üslubuna ve onun bize hitap şekline uygun cevaplarımız olacak. Bir demeçle konuyu geçiştirmek istemiyorum” demekle yetindi.