"Kışanak DTK'da konuştuğu için gözaltına alındı" iddiası

HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve üç milletvekili hakkında fezleke hazırlanmasına sebep olan DTK Kongresi'nin Diyarbakır Belediyesi eş başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı’nın gözaltına alınmasına da gerekçe olarak gösterildiği iddia edildi.

Cumhuriyet gazetesinden Mahmut Lıcalı'nın haberi şöyle:

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak’ın gözaltına alınma gerekçelerinin başında DTK kongresi bulunuyor. HDP, DBP, HDK’nin katılımıyla 26-27 Aralık 2015’te düzenlenen DTK kongresinde özerklik konusunda tartışılan bazı kararlar alınmıştı. Kongrenin ardından henüz dokunulmazlıklar kaldırılmadan Şubat 2016 tarihinde TBMM’ye çok kapsamlı bir fezleke gönderilmişti. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekede, DTK kongresine katılan HDP Eşbaşkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Ertuğrul Kürkçü ve Selma Irmak hakkında “halkı kin ve düşmanlığa alanen tahrik etmek, silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamaları yöneltiliyor. Fezlekede söz konusu isimlerin kongre dolayısıyla basına verdikleri demeçler ile kongrede yaptıkları konuşmalar delil olarak yer alıyor. Fezleke özeti 83 sayfadan oluşurken, ekleriyle birlikte 900 sayfayı buluyor. Dokunulmazlığın kaldırılmasının ardından fezleke hakkında vekillere ifade çağrıları da yapılmıştı.

Yüksek 5 ay yattı

Kışanak’ın gözaltı gerekçelerinin başında DTK kongresine katılmasının ve kongrede yaptığı açıklamaların olması, HDP kulislerinde kongre nedeniyle haklarında fezleke düzenlenen isimler için de benzer bir sürecin yürütülebileceği yorumlarına neden oldu. DTK kongresi nedeniyle DBP Eşbaşkanı Kamuran Yüksek, mayıs ayında tutuklanmış; 5 ay sonra ekim ayında tahliye edilmişti. HDP’nin geçen haftalarda düzenlediği toplantıda özellikle Kasım ayı içerisinde milletvekillerine yönelik zorla getirme uygulamalarının yaşanabileceği dile getirilmişti. HDP Eşbaşkanı Demirtaş da geçen hafta yaptığı açıklamada, kasım ayı içerisinde zorla getirmelerin gündeme gelebileceğine işaret etmişti.