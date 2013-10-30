Kışanak, Diyarbakır Belediyesi için aday değil

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, "Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday değilim, bu konuda başvuru yapmadım" dedi.

Kışanak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi başkanlığına aday olacağı yönündeki iddiaların doğru olmadığını söyledi.

Partilerinde eşbaşkanlık sistemi olduğunu hatırlatan Kışanak, "Kongrede eşbaşkanlığa seçildim. İstifa edip, aday olursam tekrar kongreye gitmemiz gerekir. Bu süreçte de bu mümkün değil. Yerel seçimlere yönelik başvurular olmuştur. Yetkili kurullar bu başvuruları değerlendirecektir. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday değilim, bu konuda başvuru yapmadım" diye konuştu.