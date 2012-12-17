Kışanak: Cenazelerimize daha fazla sahip çıkacağız

KCK operasyonlarıyla Kürt halkının iradesinin kırılmak istendiğini vurgulayan BDP Genel Başkan yardımcısı Gültan Kışanak, "Bundan sonra cenazelerimize daha fazla sahip çıkacağız" dedi.

Batman'da 8 Aralık'ta yapılan KCK operasyonunun ardından BDP Batman İl Örgütü'nü ziyaret eden BDP Eş Genel Başkanı Gültan Kışanak, KCK operasyonlarıyla Kürt halkının iradesinin kırılmak istendiğini söyledi.

"Kürt halkının bütün baskı yöntemlerine, katliamlara, imha politikalarına karşı ayakta durma çabası, halkların direniş tarihinde büyük bir destan olarak yer almıştır" diyen Kışanak, " Zalimler ne kadar çok zulüm ederse etsin, katliamcılar ne kadar katliam yaparsa yapsın, Kürt halkı direnişiyle tarih sayfasının en görkemli sayfalarını yazarak bugüne kadar gelmiştir" dedi.

'KCK operasyonları siyasi operasyonlardır'

4 yıldır her sabah güne yeni bir operasyonlarla başladıklarını ifade eden Kışanak, "4 yıldır bu halkın iradesine, örgüt gücüne ve direniş geleneğine karşı kesintisiz bir gözaltı ile tutuklama furyası sürdürülüyor. Bu operesyon irade kırma operasyonudur. Halkımızda 4 yıldır soykırım operasyonlarına karşı, iradesine daha çok güçlü bir şekilde ifade ederek cevabını vermiştir. Bundan sonraki tutum da ve operasyonlar da ne kadar zalim olursa olsun, halkımızda görkemli direnişle cevap verecektir ve sahiplenmesi büyük olacaktır. Ve bu zalimleri, politikalarıyla birlikte çöp tenekesine atacaktır" diye konuştu.

'Sizde haddinizi bilceksiniz'

"Yine 'asimilasyon politikasından vazgeçtik' diyorlar. Avrupa'ya gidip 'asimilasyon bir insanlık suçudur' diyorlar. Ama Kürtlere gelince 'seçmeli ders verdik buna razı olacaksınız. Anadilde eğitim olmaz' diyorlar" diyen Kışanak şöyle devam etti: "Bunu söylerken 'o kadar değil yani, haddinizi bileceksiniz' diyorlar. Biz de buradan açıkça söylüyoruz. Siz de haddinizi bilin. Kürt halkı da bu coğrafyanın en kadim halkıdır. Dili ve kültürü de en güçlü olan bir halktır. Size diyorlar 'haddinizi bilin. O kadar da değil'"