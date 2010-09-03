T24 LogoT24 Logo
Politika

KIŞANAK: BDP BOYKOT KARARINDAN VAZGEÇMEYECEK VAN (A.A)

03 Eylül 2010 22:02

-KIŞANAK: BDP BOYKOT KARARINDAN VAZGEÇMEYECEK VAN (A.A) - 03.09.2010 - BDP Genel Başkan Yardımcısı Gülten Kışanak, BDP'nin boykot kararından vazgeçeceği şeklinde bir iddianın konuşulduğunu ancak böyle bir durumun olmayacağını söyledi.  Kışanak, partisinin Van'da düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, halkın temsilcileri olarak her yerde barış elini uzattıklarını savunarak, ''Başbakan Ağrı'ya geldiği zaman duygusal konuşmalar yapıyor. Ankara'ya gittiğinde de savaşı konuşuyor. Son üç yılda üç tane savaş tezkeresi çıkardınız. Budur sizin gerçek yüzünüz'' diye konuştu.  Halkın referandumda sandığa gitmeyerek demokratik iradesini çözüme dönüştürmek isteyeceğini ve sandıkların Ankara'ya boş gideceğini iddia eden Kışanak, şöyle konuştu: ''Başbakan eğer gerçekten samimiyse, önünde yine çok önemli bir fırsatı var. Demokratik kitle örgütleri, sivil toplum örgütleri, BDP, DTK ve çok farklı kesimler eller tetikten çekilsin dedi. Ancak Başbakanın emrindeki güçler elini tetikten çekmediler. Eylemsizlik kararından bu yana her yerde silahlı operasyonlar devam ediyor.'' Diyarbakır Cezaevine değinen Kışanak, Başbakan Erdoğan'a bu cezaevinin boşaltılması çağrısı yaparak, boşaltılması halinde burayı insan hakları müzesi yapacaklarını söyledi.    

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24