-KIŞANAK: BDP BOYKOT KARARINDAN VAZGEÇMEYECEK VAN (A.A) - 03.09.2010 - BDP Genel Başkan Yardımcısı Gülten Kışanak, BDP'nin boykot kararından vazgeçeceği şeklinde bir iddianın konuşulduğunu ancak böyle bir durumun olmayacağını söyledi. Kışanak, partisinin Van'da düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, halkın temsilcileri olarak her yerde barış elini uzattıklarını savunarak, ''Başbakan Ağrı'ya geldiği zaman duygusal konuşmalar yapıyor. Ankara'ya gittiğinde de savaşı konuşuyor. Son üç yılda üç tane savaş tezkeresi çıkardınız. Budur sizin gerçek yüzünüz'' diye konuştu. Halkın referandumda sandığa gitmeyerek demokratik iradesini çözüme dönüştürmek isteyeceğini ve sandıkların Ankara'ya boş gideceğini iddia eden Kışanak, şöyle konuştu: ''Başbakan eğer gerçekten samimiyse, önünde yine çok önemli bir fırsatı var. Demokratik kitle örgütleri, sivil toplum örgütleri, BDP, DTK ve çok farklı kesimler eller tetikten çekilsin dedi. Ancak Başbakanın emrindeki güçler elini tetikten çekmediler. Eylemsizlik kararından bu yana her yerde silahlı operasyonlar devam ediyor.'' Diyarbakır Cezaevine değinen Kışanak, Başbakan Erdoğan'a bu cezaevinin boşaltılması çağrısı yaparak, boşaltılması halinde burayı insan hakları müzesi yapacaklarını söyledi.