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Politika

Kışanak: Başbakan'ın yeri Başbuğ'un yanıdır

BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, Genelkurmay eski Başkanı emekli Org. İlker Başbuğ'un...

09 Ocak 2012 02:00

T24 - BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, Genelkurmay eski Başkanı emekli Org. İlker Başbuğ'un tutuklanmasıyla ilgili, ''Başbakan Erdoğan'ın yeri İlker Başbuğ'un yanıdır' dedi.



'Başbakan'ın yeri Başbuğ'un yanıdır'

İnternet Andıcı Davası'nda mahkemeye Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile sunulan bir belgenin olduğunu iddia eden Kışanak, Başbakan Erdoğan'ın dava kapsamında tutuklanan eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un yanına konulması ile ülkede adalet olacağını savundu.

Kışanak şunları söyledi:

Göstermelik davalarla bu işi pekiştirip devlet içerisinde iktidarın gücünü paylaştıktan sonra bu defteri kapatmaya çalışıyorlar. Bir internet andıcı davasından bahsediyorlar. İlker Başbuğ bu nedenle tutuklandı. Ama mahkemeye bile intikal eden, sonrasında örtbas edilip gizli kurye ile yeniden Genelkurmay'a gönderilen bir belge var. O belgenin altında da Başbakan Erdoğan'ın imzası var. O da diyor ki; 'DTP'yi susturun, Kürtleri susturun, Kürtlerin basınını susturun. Kürtlerin davasına sahip çıkan insan hakları kuruluşlarını susturun.' Bu belgeyi hazırlayan, bu andıcı hazırlayan, İlker Başbuğ'la, Genelkurmay'la işbirliği yapan Tayyip Erdoğan'ın ta kendisidir. O zaman Başbakan'ın yeri, Başbuğ'un yanıdır. İlker Başbuğ'un yanına, Tayyip Erdoğan giderse; bu ülkede adalet var diyebiliriz, bağımsız yargı var diyebiliriz. Çünkü aynı belge, o mahkemenin önüne gitti. Genelkurmay özel kurye ile yanlışlıkla göndermişti. Ama duruşmada kısmen okundu, gerisi zarfa konup, mühürlenerek Genelkurmay'a gönderildi.


'Binlerce kez davacıyız'

Kışanak sözlerini şöyle sürdürdü;

''Birileri, AKP hükümeti, Başbakan diyor ki 'bunlar iktidarı devirmeye çalıştılar, biz onun için davacıyız, şikayetçiyiz. Biz Kürt halkı olarak, BDP olarak, örgütlü Kürt direnişi olarak bunlardan binlerce kez davacıyız. Onlar bir kere davacı, biz binlerce kez davacıyız. Ama bizim davamızı görecek bağımsız bir yargı yok ortada.''


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