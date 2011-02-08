-KIŞANAK: BAŞBAKAN BİAT BEKLİYOR TBMM (A.A) - 08.02.2011 - BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, tüm kesimlerden kendisine biat beklentisi içinde olduğunu iddia etti. Kışanak, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Hrant Dink cinayeti ile ilgili ihmali olduğu öne sürülen kişiler hakkında soruşturma başlatılması yönündeki kararı olumlu bir gelişme olarak değerlendirdiklerini söyledi. Kışanak, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi için, söz konusu kişilerin, bulundukları görevlerden alınmaları gerektiğini öne sürdü. OSTİM'deki patlamalara değinen Kışanak, Türkiye'de iş güvenliği ve denetim konusunda ciddi sorun yaşandığını söyledi. İnsanların, evlerine bir lokma ekmek götürebilmek için çalıştığı iş yerlerinde ölümü göze aldığını ifade eden Kışanak, ''Türkiye'de 'kar için her şeyi yapabilirsin, buna işçi ölümleri de dahil' anlayışı hakim'' dedi. İş güvenliği konusunda yeterli önlemi almayan hükümetin, getirdiği ''torba tasarı'' ile bu sorunların daha fazla artmasına neden olacağını ileri süren Kışanak, tasarıda, çocuk işçiliğinin özendirildiğini, iş güvenliği ve iş barışının ortadan kaldırıldığını iddia etti. Kışanak, ''Emeğin hakkının, sermayeye peşkeş çekildiğini'' savundu. -''BAŞBAKAN, BİAT EDİLMESİNİ BEKLİYOR''- Hükümetin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çalışan emekçilerin ücretlerine de göz diktiğini öne süren Kışanak, ''Ankara'yı yönetmenizden ne hayır gördük ki Kıbrıs'ı yönetmeye talip oluyorsunuz'' dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kıbrıs'taki protesto gösterisine katılanlar hakkında soruşturma açılması talimatını verdiğini iddia eden Kışanak, şöyle devam etti: ''Nereden, hangi sıfatla alıyorsun bu yetkiyi? Sen ne hakla Kıbrıs'taki yönetime talimat veriyorsun? Bu da yetmiyor, Kıbrıs'a yapılan ekonomik yardımları halkın başına kalkarak, 'besleme' lafını kullanıyor. 'Besleme' lafı ancak ağa ile maraba ilişkisinde olur. Çünkü ağa bütün mülkün, köylülerin de sahibidir. Onlara, karınlarını doyuracak kadar yemek verir, bunun karşılığında marabalarından kendisine sonsuz itaat bekler. Pardon Başbakan, Kıbrıs halkı ağa istemiyor. Kendileri de maraba da değil. Başbakan, hükümet olarak yapması gerekenler karşısında, tüm kesimlerden kendisine karşı biat etmesi beklentisi içindedir. Acaba Türkiye'de dağıtılan kömür ve makarnalar karşısında yurttaşlardan kaç yıl boyunca kendisine biat etmesini istiyor? Başbakan, tam bir ağa yaklaşımı içinde.'' -''SORUN KOLEKSİYONU MU YAPIYORSUNUZ?''- Başbakan Erdoğan'ın, Cumartesi Annelerini kabulünü değerlendiren Kışanak, ''Erdoğan'ın 8 yıl boyunca bu annelerin sesini duymadığını'' ifade ederek, ''Ne oldu, nereden ilham geldiyse onları kabul ederek dinlemek istedi'' dedi. Erdoğan'ın, söz konusu annelerin talepleri karşısında yalnızca ''Bu sorun benim de sorunum'' dediğini ileri süren Kışanak, şunları söyledi: ''Başbakan Kürtlere de, Alevilere de, Romanlara da aynı şeyi söyledi. Sayın Başbakan, sorun koleksiyonu mu yapıyorsunuz? Başbakanlık bir koleksiyon makamı mı? Başbakanlık çözüm bulma makamıdır, sorunları alıp koleksiyon yapıp, mahzende yıllandırıp, kıymetli olduğu günlerde piyasaya sürme makamı değildir. Başbakan, öyle görünüyor ki 8 yıl boyunca beklettiği kayıp sorununu, bu seçim arifesinde, yeterince kıymetlenmiş bir sorun olarak görüp kullanmak için anaları kabul etti. Bu, anaların acısı üzerinden siyaset yapmanın tam kendisidir.'' -MUTKİ'DE BULUNAN İNSAN KEMİKLERİ- Jandarma Genel Komutanlığının Mutki'deki kazıda bulunan insan kemiklerine ilişkin açıklamasını değerlendiren Kışanak, ''Açıklamanın tamamının, bir anlamda suçun itirafı olduğunu' iddia etti. Açıklamada, kemikleri bulunan insanlarla ilgili gerekli kayıtların olduğu yönünde ifadelerin kullanıldığını belirten Kışanak, o dönemlerde bir karakol komutanının talimatı üzerine ilgili kişilerin gerekli evrakları imzaladığını ileri sürdü. Gültan Kışanak, ''O dönem otopsi tutanaklarına imza atan hekimlere, önlerine gönderilen evrakları imzalayan belediye yetkililerine, kazı için çalışan kepçe operatörlerine, oradaki erlere çağrı yapıyorum. Çıkın konuşun'' dedi. Kazıların yapıldığı bölgeyi görmek için gittikleri Mutki'de patililerle kısa bir toplantı yapmak istediklerini, ancak Bitlis Valisi Nurettin Yılmaz'ın güvenliği gerekçe göstererek kendilerine bazı güçlükler çıkardığını iddia eden Kışanak, ''Vali Yılmaz'ın, Bitlis'te AK Parti zihniyetini temsil ettiğini'' ileri sürdü. -''TALİHSİZ AÇIKLAMA''- CHP Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum'un, orduya yönelik sözlerini ''talihsiz açıklama'' olarak değerlendiren Kışanak, bu açıklama nedeniyle yeniden TSK-siyaset ilişkinin tartışıldığını söyledi. Kışanak, böyle bir açıklamayı yapan kişinin, kendisini sosyal demokrat olarak tanımlayan bir partide bulunmasının düşündürücü olduğunu dile getirdi. Kışanak, demokrasilerde silahlı kuvvetlerin rolünün bulunmadığını, demokrasinin, halkın rejimi olduğunu söyledi. Gültan Kışanak ayrıca, bugün Genel Kurulda, BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın, TSK İç Hizmetler Kanunu'nun 35. maddesinin değiştirilmesi için verdiği yasa teklifinin gündeme alınmasına ilişkin önergenin görüşüleceğini belirtti. Kışanak, ''Hodri meydan. Askeri vesayete karşı olan kim ise ortaya çıkacak. Demokrasiden yanaysanız bu yasanın kabul edilmesi için 'evet' oyu verirsiniz'' diye konuştu.