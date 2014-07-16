Kışanak: ABD iftarına saldırı büyük provokasyondu, Diyarbakır ucuz atlattı

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı BDP'li Gültan Kışanak, ABD Adana Başkonsolosluğu'nun iftar vereceği çadıra yapılan saldırıya tepki göstererek, "Bu büyük bir provokasyondu. Diyarbakır bunu ucuz atlattı. Sokakta insanları satırlarla doğrama girişimidir" dedi.

ABD Adana Başkonsolosluğu'nun dün akşam Diyarbakır Dağkapı Meydanı'nda vatandaşlara iftar vereceği belediyeye ait çadır, düzenlenen saldırıda yerle bir edildi, çıkan olaylarda 5 kişi yaralandı. Doğan Haber Ajansı’ndan Serdar Sunar ve Bayram Bulut’un haberine göre, olayın ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, vekili Fırat Anlı ile Diyarbakır Valisi Mustafa Cahit Kıraç'ı ziyaret olayla ilgili gelişmeler hakkında bilgi verdi. Valilik çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kışanak, Vali Kıraç'ı durumun önemi, provokasyonun büyüklüğü ve polisin tutumundaki eksiklikler konusunda bilgilendirmek için ziyaret ettiklerini söyledi. Kışanak, şunları söyledi:

"Bu büyük bir provokasyondu. Diyarbakır bunu ucuz atlattı. Ben yaralı yurttaşlarımızın her birine acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun diyorum. Bu saldırı kesinlikle ne Diyarbakır'ın kimliğiyle, inancımızla, İslami değerlerimizle, Filistin halkıyla olan duygusal bağımızla asla izah edilemeyecek bir saldırıdır. Tamamen organizedir, provokatördür. Ortadoğu'daki duruma benzer görüntüyü Diyarbakır'da yaratma çabasıdır. Ben tüm halkımızı inanç değerlerine saygılı olan, inanç değerlerimizle birlikte yaşayan tüm yurttaşlarımızı bu konuda hassas olmaya, tutum almaya ve bu provokasyonları, provokatörleri boşa çıkarmaya yönelik bir yaklaşım ve durum içerisinde olmaya davet ediyoruz. Aynı şekilde valiliği, emniyeti ve buradaki kamu otoritesini de durumun vahametini de anlamaya ve buna uygun bir tutum almaya davet ediyoruz. Görüşmemizin nedeni budur. Bu sıradan bir asayiş sorunu değildir. Bu sıradan bir protesto meselesi değildir. Sokakta insanları satırlarla doğrama girişimidir. Bu kadar açık ve net saldırganlık vardır ortada. Bu asla bu kentin ne kültürüyle, ne kimliğiyle, ne inancımızla hiçbir şekilde bağdaşmayan bir durumdur. Olayın üzerine hassasiyetle gitmeleri gerekli tedbirleri almaları konusunda görüşlerimizi ifade etmek için bu ziyareti yaptık."

'Devlet kurumları üzerlerine

düşen sorumlulukları yapmalı'

Sosyal medyada bazı paylaşımların olduğunu dile getiren Kışanak, "Bazı radyolardan çağrılar yapılmış. Kışkırtıcı şeyler yayınlanmış. İstihbaratın, emniyetin bunlar konusunda haberdar olmaması, önlem almaması anlaşılır bir durum değildir" dedi. Olayın aydınlatılması için gerekeni yapacaklarını belirten Kışanak, "Biz bakanlığa da müracaata bulunacağız. Bu tür olayların ve bu olayın perde arkasını araştırmalarını, bağlantılarını bulup açığa çıkarmalarını isteyeceğiz. Ramazan ayı boyunca çadırlarımızda yemek dağıtılmaya devam edilecektir" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fırat Anlı da yaşanan olayları kınadı. Anlı, Diyarbakır'ın uzun süreden sonra ilk kez böyle büyük bir provokasyonla karşı karşıya geldiğini belirterek, "Hiçbir şekilde Diyarbakır'da provokasyonlara geçit vermeyeceğiz" dedi.

Saldırıyı kınadıklarını anlatan Fırat Anlı, "Diyarbakır Gazze'yle kardeş bir şehirdir. Kürtler Filistin’le en büyük dayanışmayı gösteren bir halktır. Bunun için bedel ödemiş bir halktır. İsrail'in Gazze'de yaptığı terörü herkesten daha yüksek sesle ve pratiğimizle kınıyoruz. Bir kez daha Diyarbakır’daki bütün yurttaşlarımıza, halkımıza Ramazan ayında barış, hoşgörü ve kardeşlik içerisinde bu tür provokasyonlara karşıda duyarlı bir şekilde bizimle birlikte olmalarını ifade ediyoruz" diye konuştu.