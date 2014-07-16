ABD Başkonsolosluğu'nun iftar çadırını tekbirle bastılar

ABD Adana Başkonsolosluğu tarafından Diyarbakır'ın Dağkapı Meydanı'nda vatandaşlara belediye çadırında verilmesi planlanan iftar yemeği bir grup tafından protesto edildi. İftar saatinden önce meydana gelen grup, tekbir getirip çadırı yerle bir etti, ABD bayrağı yaktı.

DHA'nın haberine göre, ABD Adana Başkonsolosluğu Diyarbakır Dağkap Meydanı'nda Büyükşehir Belediyesi'ne ait çadırda vatandaşlara iftar programı düzenledi. Çadırda iftar için yemekler getirilerek, son hazırlıklar tamamlanıp iftar saati beklenmeye başlandı.

İftar yemeklerini savurdular

İftara yaklaşık 45 dakika kala çadırın bulunduğu alana gelen İslami kesimlere yakınlığı ile bilinen sivil toplum örgütlerine üye yaklaşık 200 kişi, ABD Başkonsolosluğu'nun iftar vermesini protesto etti. 'Kahrolsun Amerika', 'Kahrolsun İsrail' sloganları atarak tekbir getiren grup arasında bulunan bazı kişiler iftar çadırına yönelerek masa ve sandalyeleri kırmaya başladı. İftar için hazırlanan yemekleri de yerlere savuran grup çadırın içerisindeki tüm malzemeleri parçalayarak, maytaplar attı.

Grup arasında bulunan bir kişinin getirdiği Amerika bayrağı ayaklar altında çiğnenirken, daha sonra yakıldı. Olaylar sürerken çadırın arka tarafında bulunan çevik kuvvet ekiplerinin müdahale etmediği görüldü.



Belediye yetkilileri polisin müdahale etmemesine tepki gösterdi. Saldırıya uğrayan belediyenin iftar çadırı kullanılamaz hale gelirken, polisin çadırın etrafını sarması üzerine grup dağıldı. Vatandaşlara yönelik iftar programı da saldırı üzerine iptal edildi.