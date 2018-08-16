Kısa vadeli dış borç Haziran'da 119.8 milyar dolara yükseldi

İstanbul, 16 Ağustos (DHA) – Kısa vadeli dış borç stoku Haziran sonu itibariyle yıl başından bu yana yüzde 1.5 artışla 119.8 milyar dolara yükseldi. Toplam borç stokunun yüzde 18’i kamu sektörüne, yüzde 0.3’ü Merkez Bankası’na ve yüzde 81.7’si özel sektöre ait.

Merkez Bankası verilerine göre;

“Haziran sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2017 yıl sonuna göre yüzde 1,5 oranında artışla 119.8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

“Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 18, Merkez Bankası’nın yüzde 0.3, özel sektörün ise yüzde 81.7 oranında paya sahip olduğu gözlenmektedir.”

“Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0.6 oranında azalarak 66.8 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4.2 oranında artarak 52.9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir.

“Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2017 yıl sonuna göre yüzde 2.7 oranında azalarak 17.1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

“Banka hariç yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 2.7 oranında azalarak 19.0 milyar dolar, yurtdışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 2 oranında artışla 17.3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

“Ayrıca, yurtdışı yerleşiklerin lira cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 2.1 artarak 13.4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

“Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2017 yıl sonuna göre yüzde 4.6 oranında artışla 42.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

“Borçlu bazında incelendiğinde, büyük çoğunluğu kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2017 yıl sonuna göre yüzde 9 oranında artarak 24.1 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 0.2 oranında azalarak 95.6 milyar dolar olmuştur.

“Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 0.3 oranında artarak 52.1 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 2.5 oranında artarak 66.4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir.

“2017 yıl sonunda 111 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 33.3 oranında artışla 2018 Haziran sonu itibarıyla 148 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 1.1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

“2018 Haziran sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 51,2’si dolar, yüzde 31.4’ü euro, yüzde 14.6’sı lira ve yüzde 2.8’i diğer döviz cinslerinden oluşmuştur.

“2018 Haziran sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 179.1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir.

“Söz konusu stokun 19.4 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır.