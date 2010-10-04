'Kısa mesjla' köşeyi döndüler







‘Çekilişte para kazandınız’ deyip, 40 bin serbest hatla 10 bin kişiyi dolandırdılar





Cep telefonlarına gönderdikleri mesajlarla GSM abonelerini dolandıranlarla ilgili karakol ve savcılıklara yapılan suç duyurularının sayısı son 6 ayda 10 bini buldu. Cep telefonlarına gönderdikleri mesajlarla GSM abonelerini dolandıranlar evlerini birer çağrı merkezine dönüştürüyor ve aramalarda açık hat diye adlandırılan SIM kartları kullanıyor. Bu dolandırıcıların günlük geliri 20 bin TL’yi buluyor.





“PEPSİ yaşatır seni” kampanyasından “ödül kazandınız”la başlayıp, Ergenekon Soruşturması’nda “dinlemelere takıldınız”a kadar uzanan cep telefonu dolandırıcılığında yapılan suç duyuru sayısı yılın ilk 6 ayında 10 bini buldu. Bu suç duyurularından büyük bölümü Pepsi’nin başvurusunda olduğu gibi savcılıkların takipsizlik kararıyla sonuçlanırken, Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık çetesine karşı 48 ilde düzenlenen operasyonda olduğu gibi bazılarından da tutuklama kararı çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Asayiş Şube yetkililerine göre, gündemdeki konu ve kampanaları takip ederek cep telefonlarına gönderdikleri mesajlarla

GSM abonelerini dolandıranların evlerini birer çağrı merkezine dönüştürüp, bu merkezlerden gerçekleştirdikleri vurgunlardan elde edilen günlük gelirler 20 bin TL’yi, aylık gelirler de 1 milyon lirayı buluyor.





Emniyet de SMS’le uyardı



Emniyet Genel Müdürlüğü, cep telefonlara mesaj göndererek banka hesap numaralarına ya da GSM hatlarına para transfer edilmesini isteyen dolandırıcılara karşı dikkatli olunmasını istedi. Emniyet’in GSM abonelerine gönderdiği bu mesajlarda, bazı kişilerin kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, para veya kontör transfer edilmesini istenildiğine dikkat çekilerek, bu tip SMS mesajlarına itibar edilmemesi konusunda uyarılarda bulunuluyor. GSM operatörü kuruluşlar da bu tip dolandırıcılık olaylarına karşı önlem almaya alışıyor. Şüpheli yüklemelerle ilgili sözlü ya da yazılı şikayet yapıldığı taktirde, bu hatlar için anında bloke konulduğunu söyleyen GSM yetkilileri, “Şikayetçi kişiyi savcılığa yönlendiriyoruz. Gerekli savcılık onaylı suç duyurusu dilekçesinin tarafımıza ulaşmasının ve gerekli incelemelerin tamamlanmasının ardından da iade işlemlerini başlatıyoruz” dediler.





Açık hatları kullanıyor



Arkadaşımız Mehtap Özcan’ın yaptığı araştırmaya göre, Asayiş Şube ekiplerinin cep telefonu dolandırıcılarına karşı yaptıkları baskınlarda, ilginç manzaralarda ortaya çıkıyor. Bu dolandırıcılık şebakelerinin GSM abonelerine gönderdikleri mesajları ciddiye alıp, yaptıkları görüşmeleri çağrı merkezi gibi kullanılan evlerde gerçekleştiriyor. Cep telefonu dolandırıcıları, açık hat diye adlandırılan ve başkaları adına bilgisi olmadan çıkartılan GSM hatlarını kullanıyor. Bu dolandırıcılara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda şu ana kadar ele geirilen açık hatlı SIM kart sayısı da 40 bini buluyor. Cep telefonu dolandırıcıları,genellikle dar gelirli tüketicile hedef alıyor ve kampanyalardan para vaad etmenin yanı sıra, hakim, savcı, öğretim üyesi gibi toplumda belli noktalara gelmiş kişileri de terör örgütü Ergenekon, PKK soruşturmalarıyla tehdit ederek, dolandırma yoluna gidiyor.





‘Define var, gel arayalım’ mesajı bile gönderiyorlar



Son günlerde define dolandırıcılığı diye adlandırılan olaylara rastlandığını söyleyen Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı yetkilileri, “Ağlarına düşürecekleri kişilere kendilerini ilk önce askerlik arkadaşı ya da asker arkadaşının akrabası olarak tanıtıyorlar. Ellerinde gömülü olarak içinde altın bulunan küp olduğunu söyleyerek, birlikte çıkarmak için ikna edip, masraflara karşılık dolandırma yoluna gidiyorlar” diye uyarıyor.

Cep telefonundan arayarak emniyet görevlisi olduklarını söyleyip, takip ettikleri kişileri yakalaya-bilmeleri için kontöre ihtiyaçları olduğunu, göndermedikleri taktirde başarısız olacaklarını ve bunun da sorumlusunun kendisinin olacağı tehdidinde bulunuyor.

Aranan numaranın SIM kartının kopyalandığını, yüksek miktarda görüşmeler yapıldığını ve bu kişilerin tespitinin yapılabilmesi için kontör gönderilmesinin gerektiğini ileri sürüyor.

Aranan numaranın terör örgütü tarafından kopyalanarak, kullanıldığı ve bunun sonucunda çıkacak yüklü faturanın ödenmesi gerekeceği bildiriliyor ve kontör gönderilmesi isteniyor.

Cep telefonlarına ‘Ödül Kazandınız’

diye mesaj gönderip, ödül karşılığında para ya da kontör talebinde bulunuluyor.

Bankaların kartsız işlem reklamlarından esinlenilerek elde edilen TC numarası sayesinde para transferi yapılabilen bankaların bankamatik-lerinden bu numaralar kullanarak para transferi yapılıyor.

(Hürriyet - Erkan Çelebi)

