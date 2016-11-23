Kısa mesafeden yolcu almayan taksiciye ceza geliyor

İstanbulluyu yakından ilgilendiren Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) kararı ortaya çıktı. Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre karar, mega kentte faaliyet gösteren taksi, minibüs, servis taşımacıları ve faytonlar ile ilgili kritik düzenlemeler içeriyor. Artık taşımacıların 100 hizmet kalite puanı olacak. Bu puanı dolduranların izin belgeleri askıya alınacak. Örneğin, kısa mesafe yolcu almak istemeyen taksi 10 ceza puanı alacak. Yine arızalı taksimetre ile taşımacılık yapan taksiye 50 puan ceza verilecek.

UKOME kararı Ocak 2017’den itibaren hayata geçecek. Bu karar, yalnızca taksicileri değil, minibüs, servis şoförü ve fayton kullananları da yakından ilgilendiriyor. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Halit Yılmaz, aldıkları kararın Türkiye’de bir ilk niteliği taşıdığını söyledi.

Yılmaz, bu kararların uygulaması için de gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

UKOME kararı, şoförlere 100 hizmet kalitesi puan sistemi getiriyor. Bu 100 puanı dolduran şoförün kullandığı araca verilen izin belgeleri 1 ay süre ile askıya alınacak. Hizmet kalitesi puanı ikinci kez doldurulduğunda taşıtın izin belgeleri 3 ay süre ile askıya alınacak. Yine 100 hizmet kalitesi puan üçüncü kez doldurulduğunda izin belgeleri 6 ay süre ile askıya alınacak.

Bu sürecin denetimi de Toplu Ulaşım Denetim Komisyon tarafından yapılacak. İstanbul’da yaşayan veya kısa süre için İstanbul’a gelen hemen herkesin yaşadığı sıkıntının başında, taksilerin kısa mesafe diye yolcu almaması, veya yolu uzatarak yüksek ücret alması gibi sorunlar yer alıyor.

UKOME kararı, çok ayrıntılı bir biçimde, sorun olarak değerlendirilebilecek konulara ilişkin bir düzenleme içeriyor.

Karara göre yapılan düzenlemede öne çıkanlardan bazıları şöyle:

*İzin belgesinde yazılı güzergahı takip etmeyen taksi şoförüne 20 puan ceza yazılacak.

*Trafik akışını engelleyecek şekilde caddede veya ana arterde park eden taksi veya minibüs şoförü 20 ceza puanıalacak

*Taşımacılık esnasında sigara içen şoför veya araçta yolcunun sigara içilmesine göz yuman şoföre 20 ceza puanı verilecek.

*Mesafe veya trafik yoğunluğu bahanesi ile yolcu almayan şoföre 10 ceza puanı verilecek.