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Yaşam

Kısa mesafe diye almayan taksiciyi kurşunladı!

4 kurşunla yaralayan zanlı olay yerinden yaya olarak kaçtı

16 Aralık 2016 19:46

İstanbul Eyüp'te taksiye binmek isteyen şahıs, "kısa mesafe" diye taksiye alınmaması üzerine taksiciyi kurşunladı.

İstanbul Eyüp'te bir şahıs, kısa mesafe gitmek istemeyen taksiciye kurşun yağdırdı. Taksiciyi kalçasından ve bacaklarından 4 kurşunla yaralayan zanlı olay yerinden yaya olarak kaçtı. Kimliği güvenlik kameralarından belirlenen zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlının sabıkalı olduğu ve bir kaç gün önce Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu satıcılığı yapan bir kişiyi de silahla vurarak yaraladığı belirtildi. Yaralı taksicinin tedavisi ise Eyüp Devlet Hastanesinde devam ediyor.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şahıs taksiye yaklaşıyor. Taksinin kapısını açan şahıs önce şoförle konuşuyor. Ardından silahını çıkaran şahıs şoföre kurşun yağdırmaya başlıyor. Şahıs olay yerinden yaya olarak uzaklaşırken yaralanan taksici araçtan çıkarak kendisini kaldırıma bırakıyor.

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