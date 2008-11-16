Kışa inat rengarenk

Eğer “Kışın gelmesi koyu renk giysilere mahkum olmak anlamına gelmesin, şeker pembesi çantam ve rengarenk takılarımdan yaz gelene kadar ayrı kalmak istemiyorum” diyenlerdenseniz size iyi bir haberimiz var. Bu sezon vitrinler eski sezonlara oranla çok daha renkli. Bu kış rengarenk ayakkabı ve çantaların, fosforlu kayışlarıyla dikkat çeken saatlerin ve iri desenli elbiselerin zamanı. Gardırobunuzun çiçek bahçesi gibi rengarenk olmasını istiyorsanız alışverişin tam sırası.Çocukluğu 1980’lere denk gelmiş olanlar için neon renklerin farklı bir anlamı vardır. “Asitçi” ve “Metalci” ayrımının siyah-beyaz kadar keskin olduğu o yıllarda, eğer asitçiyseniz neon renk ağırlıklı giyinirdiniz ve plastik aksesuarlarınız olurdu. Metalciyseniz de metalik aksesuarlar takar ve kapkara giyinirdiniz. Swatch’un mavi, kırmızı ve fuşya renklerinin hakim olduğu geometrik desenli saati o yılları ve dönemin asitçilerini hatırlatıyor.Stefanel’deki renkli elbise ve kırmızı çanta renkleriyle koleksiyonun öne çıkan parçaları. Elbiseyi siyah taytla giyebilirsiniz. İş hayatında fazla dikkat çekmek istemeyenler bu çantayı rahatlıkla günlük hayatlarında kullanabilirler. Aksine “Dikkat çekmek çok hoşuma gider” diyenlerdenseniz de sayfada gördüğünüz renkli Kate Spade marka çantayı aynı marka pembeli kırmızı ayakkabı ile kombinleyebilirsiniz.Dikkat çekici giyinmekten çekiniyorsanız renkli takıları tercih ederek de görünümünüzü renklendirebilirsiniz. Her zaman olduğu gibi aksesuarlarınızda yapacağınız minik bir değişiklik tüm kıyafetinizi etkileyecektir. Swatch’un kış sezonu için tasarladığı çiçek benzeri takı setlerindeki renkler de gerçek çiçeklerdeki kadar canlı.