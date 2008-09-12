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Yaşam

Kışa hazırlanan PKK’ya operasyonlar yoğunlaştı

PKK'nın kış hazırlığını önlemek için geniş çaplı hava destekli operasyonların yoğun şekilde devam ettirildiği bildirildi.

12 Eylül 2008 03:00

PKK'nın kışa hazırlık çalışmalarını önlemek için bölgede özel operasyonlar başlatıldı. Tunceli ve Bingöl başta olmak üzere, Irak sınırında bulunan Şemdinli, Silopi, Beytüşebap ilçeleri kırsal alanı ile Diyarbakır'ın Dicle, Hani, Lice, Siirt'in Pervari, Eruh ilçeleri ve Van çevresinde PKK'nın kış hazırlığını önlemek için geniş çaplı hava destekli operasyonların devam ettiği bildirildi.

Karakol saldırılarını gerçekleştiren grup sıkıştırıldı

Tunceli ve Bingöl illeri arasında kalan kırsal kesimde bu gün sabah saatlerinde başlayan operasyonda, son bir hafta içinde Yayladere, Kiğı, Karakoçan Yedisu ilçelerinde karakollara yönelik eylemler gerçekleştiren PKK'lı terörist grubun, Bingöl'ün Yayladere ilçesi ile Tunceli'nin Nazimiye ilçesi arasında ki ormanlık alanda sıkıştırıldığı bildirildi.

Çok sayıda askerin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlar sırasında, şiddetli çatışmaların yaşandığı bildirildi. Güvenlik güçlerinin teknik takibi sonucu, çatışmalarda ağır yaralanan iki PKK'lı teröristin bir an önce tedavi edilmesi amacıyla kent merkezlerine götürmek için çalışma yürüttükleri öğrenildi.

Yüzlerce kilo patlayıcı ile dolaşıyorlar

Güvenlik güçlerinin verdiği bilgilere göre, ses getirecek eylemler gerçekleştirilmesi için talimat alan örgüt mensuplarının, A-4, C-4, TNT tipi patlayıcılarla eylem yapma hazırlıkları sürüyor. Karakol baskınlarına ağırlık vereceği öğrenilen PKK'nın ilçe ve şehir merkezlerinde güvenlik güçlerine yönelik eylem hazırlıklarında olduğu öğrenildi.

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