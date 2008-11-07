Kışa girerken hareketsiz kalmayın

Haftada beş defa ya da daha fazla seanslar için 15, 20 dakikalık süreler size üst düzey yarar sağlayacaktır. Diyet dergisinde yer alan haberde, bel ve sırtınızın esnekliğini bacak ve kalçalarınızın sıkılığını sağlayacak egzersizler yer alıyor.Health&Fitness Club Eğitmeni Murat Biçer’in önerdiği hareketlerle kış boyunca formunuzu korumaya hazır mısınız? Öyleyse önce bel egzersizi. Yere yüzükoyun uzanın. Dirseklerinizi omzunuzun hemen altına koyarak vücudunuzu, yukarı doğru kaldırın ve bacaklarınızı kalçanıza doğru kıvırın. Belinizi esnetirken başınızı sağa veya sola doğru çevirerek sırtınızı da çalıştırabilirsiniz.Kalça ve arka bacağı esnetmek için yapı lan bir egzersiz. Ayakta tek bacağınızı göğsünüze çekerek kalça ve arka bacağınızın esnemesini sağlayın. Bedeninizle birlikte dengenizi de kontrol ettiğinizi göreceksiniz.Karın kaslarını çalıştırmak için yapılan bir hareket. Parmak uçlarınızın gerginliğini sağlayacak bir şekilde, bacaklarınızı düz bir şekilde uzatın. Yerden 10 – 15 cm yukarıda, bacaklarınızı birkaç saniye havada tutun ve bırakın.Karın, arka bacak ve kalçayı çalıştırmak için yapılan bir egzersiz. Bacaklarınızı yukarı doğru kaldırarak belinizin yerle temas etmesini sağlayın. Bacaklarınızı sırasıyla 90 dereceye indirip tekrar düz bir pozisyona getirin. Arka ve ön bacakla birlikte karı n kaslarınızın çalıştığını göreceksiniz.Sırtın yan kaslarını esnetmek için uygun bir hareket. Bacaklarınızın gerginliğini sağlayarak belinizin çukur, kalçanızın dışarıda olduğu bir pozisyon alın. Sırtınızın esnediğini göreceksiniz. Ayrıca güzel bir vücut çalışması olarak da, bu hareketi istediğiniz vakit uygulayabilirsiniz.Sırtı ve beli esnetmek için yapacağınız bir hareket. Kollarınızın gerginliğini sağlayarak bacaklarınızı kıvırın ve topuklarınızın üzerine oturun. Omuzlarınızın, sırtınızın ve bel bölgenizin gerildiğini ve esnediğini hissedeceksiniz.Kalçayı ve bacaklarınızın arkasını çalıştıran bir hareket… Dizleriniz bükülü, eller kalçanın her iki yanında olsun. Kalçanızın yukarı doğru kaldırın. Diziniz ve kalçanızın aynı hizada olmasına dikkat edin.Göğsünüzü çalıştırabileceğiniz bir egzersiz. Yüzükoyun yere uzanın. Bacaklarınızı gergin tutun. Ellerinizin üzerinde bütün vücudunuzu kaldırmaya çalışın. Bu hareketi diz kapaklarınızı yere koyarak da yapabilirsiniz.