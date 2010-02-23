T24 - Türkiye’de ilk kez bir Kısa Film Sineması açıldı. Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde Açılan Kısa Fim Sineması, Kısa Filmcileri bekliyor. Herkes filmini burada gösterebilir ve tartışabilir.

Nazım Hikmet Kültür Merkezi olarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek bir kısa film sineması açtınız, bu süreç nasıl gelişti? Hareket noktanızı ne belirledi?

Tufan Bora: Kısa film ya da genel olarak film yapmanın nedenlerinden biri, insanların söyleyecek bir derdinin, dile getirecek bir şeylerinin olmasıdır. Bu cümleyi söylemek için uzun metrajcıları bir kenara bırakırsak, kısa filmciler için çok fazla alan yok. Hatta festivalleri bir kenara bırakırsak, hiç yok. En temel amaç, söyleyecek sözü olanların bunu dile getirmek için, sinemayı seçen kısa film üretmeyi isteyen insanları bir yerde toparlayıp onlara bir alan yaratmaktı. Bu alanı yarattıktan sonra, yayınlanan filmlerin üzerine konuşulması tartışılmasıyla sektörün yavaş yavaş oluşmaya başlayacağı, artık bazı işlerin daha doğru, daha derli toplu yapılmasını amaçlamak gibi de dertlerimiz vardı. Çünkü mevcut dağınıklık, anlamsal düzlemde de bir dağınıklık yaratıyor. Üretimler belirli bir yönde ilerliyor, sanat dünyasının ve bu sanat algısının bozulmasıyla, değişmesiyle farklı yönlere gitmeye başlıyor. Oysa sinema çok hassas bir sanat ürünüdür, çok manipülatiftir ve ne söylediğinize çok dikkat etmeniz gereken bir sanat dalıdır. Dolayısıyla kişinin söylediği cümlenin nereye gittiğini nasıl anlaşıldığını fark edebilmesi için bir geri besleme alması gerekiyor bu üründen. Bunun geri beslemesini alabilmesi için de bir arada, burada, hep beraber bu filmleri konuşmamız ve tartışmamız gerekiyor ancak bu şekilde sinema denen sanat dalının ve bunun üreticilerinin belirli bir amaç uğruna belirli bir biçimle formla tabiî ki tek tip üretim gibi birşeyden bahsetmiyorum çok başka bir şeyden bahsediyorum birlikte hareket ederek birbirlerine destek olarak örgütlenerek daha kolay üretim yapmalarını sağlamaya çalışıyoruz.

NHKM, Kısa Film Sinemasında gösterimlerine ne zaman başladı?

Tufan Bora: Şubat ayında başladık bu hafta üçüncü gösterimimizi yapacağız. Bir hafta ara verdik aslında bir ay olacak neredeyse. Tabi ki biz bunu konuşmaya çok daha öncesinde başladık. Hatta son yeni sinema dergisinde gördüğünüz kısa filmciler tartışıyor adlı yazı konuyla ilgili çıktı ortaya.

Kısa Film Sineması’nda gösterimler ne kadar sürecek?

T.B :Gittiği yere kadar sürecek hatta hep sürecek amacımızda bu oluşumu süreli hale getirmek, kısa filmciler için gösterim alanı yaratmak.

Filmler için bir kategori var mı, herkese açık mı gösterimler, her bölgeden filmler ulaşabiliyor mu size?

T.B: Herkese açık gösterimler ve isteyen herkes filmini gönderebilir. Biz her türlü filme ve herkese açığız. Biz belli bir doğrultuda düşünen insanlarız belli bir yönü olan bir kurumuz ama bu demek değil ki sadece bizimle aynı doğrultuda düşünenlerin filmlerini göstereceğiz, hayır hiç alakası yok biz yapılan her şey konuşulsun ne neden yanlış, ne neden doğru insanlar tartışarak, birbirleriyle iletişim kurarak bu sonuçları çıkarsınlar istiyoruz. Seçici kurulumuz var akademi temelli akademiden hocalarımız var bu kurul şu işi yapıyor: provakatif, manipülatif ve etik olmayan filmleri eliyor, bizim kriterimiz bu. Filmse eğer, bir cümlesi varsa gelin o cümleyi tartışalım ama bu bir cümle değil, önerme değil de dayatmaysa biz orda yokuz bunu süzgeçten geçirmek zorundayız. Etik nedenlerden ötürü biz buna karşıyız. Biz insanlar düşünsün konuşsun iletişim kursun istiyoruz. Biz insanlar bir bütün oluştursunlar kendilerini bir yaşam alanı yaratsınlar istiyoruz kısa film sineması da bu amaca hizmet etmek için açıldı zaten.

Kısa Filmciler festivaller dışında pek gösterim alanları elde edemiyorlardı değil mi?

T.B:Nerdeyse hiç yok. Festivaller için film yapmakta sinemayı özellikle kısa filmi çok başka bir yöne götürmeye başladı. Türkiye’de neredeyse yüz otuz beşi’ i aşkın festival var bunlar bir sene içinde Türkiye’de yapılan kısa film festivalleri, yüz otuz beş festivale gerek var mı? Ne oluyor bu festivallerde? Kim ödül alıyor kim ödül veriyor neye ödül veriliyor takip etmeye çalışıyoruz vardığımız sonuçlar komik özellikle bazıları için. Bütün festivalleri kötülemek istemiyorum hepsi böyle demiyorum ama festivallere katılmak için üretilen kısa filmlerin neye dönüştüğü ayrı bir tartışma konusu olmaya başladı, sinemadan uzaklaşmaya başladı birazcık. Amacı tekrar yerli yerine oturtulsun bunlar konuşulsun tartışılsın istiyoruz.

Peki, NHKM’ inde Kısa Film Sineması’nda filmlerini göstermek isteyen kısa filmciler nasıl ulaştıracaklar filmlerini size?

T.B: Nazım Hikmet Kültür Merkezi’mizin internet sitesinde, orda kısa film sekmesindeki sayfada bir form var filme ilgili bilgilerin olduğu, o formun çıktısı ile birlikte iki dvd formatındaki kopyayla filmlerini getirip bırakacaklar en erken iki hafta önce gösterim tarihinden, bu şu demek bize gelen film cumartesi elimize ulaşırsa en erken iki hafta sonra gösterilebilir.

Gösterimler haftanın hangi günlerinde ve saatlerinde yapılıyor?

T.B: bu güne kadar haftanın Pazar günü gösterilirken filmler mart ayından itibaren her hafta cumartesi günleri saat 18:00’ da başlayacak ve saat 20:00’ kadar sürecek.

Kısa filmi gösterilecek yönetmenlerin gösterimlere katılımı söz konusu mu söyleşiler gerçekleşiyor mu gösterimlerin ardından?

T.B: Tabi yönetmenler katılıyor ve ardından çok güzel şöyleşiler gerçekleşiyor. Sanat nedir sanat şu değildire kadar verimli ve heyecanlı tartışmalar olabiliyor. Biz ilk kez bir kısa film sineması açarak önemli bir hedef gerçekleştirdik. Tüm kısa filmcileri ve filmlerini bekliyoruz.

Gösterim alanı bulabilecekleri bir alan açabildik bunun için mutluyuz.

Gösterimlerin üçüncü haftası katılım nasıl izleyicilerin ve kısa filmcilerin ilgisi ne durumda?

T.B: Hem kısa filmcilerin hem de izleyicilerin ilgisi bizim beklentimizin de üstünde gerçekleşti şu ana kadar ilgiden memnunuz.Gösterim salonu ilk iki hafta taştı yer bulamayan izleyicilerimiz oldu. Amacımız bundan sonra bunu hem saat olarak arttırmak hem salon olarak daha büyük salonlara taşımak gösterimleri. Türkiye genelinde de bunu nazım hikmet evlerinde gerçekleştirmek bundan sonraki planlarımız arasında.

Tufan bora nazım hikmet kısa film sineması koordinatörü. Kısa film atölyesi eğitmeni ve nazım hikmet akademisi hocalarından.





Yazı: Hülya Kızılyılan Fotoğraflar: Uğur Yıldız