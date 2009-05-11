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Kültür-Sanat

Kısa film heyecanı 14 ükeyi saracak

"Art By Chance Ultra Short Film Festivali" kapsamında, 22 Mayıs-3 Haziran arasında, 14 ülkede 31 kısa filmgösterilecek.

11 Mayıs 2009 03:00

Organizasyonu bir Türk şirketince yapılan "Art By Chance Ultra Short Film Festivali" kapsamında, 22 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında, 14 ülkede 64 kentte çeşitli mekanlara kurulacak dijital ekranlardan 31 kısa film gösterilecek.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, dünyanın en geniş katılımlı kısa film festivali olarak tanımlanan etkinlik, Türkiye ile birlikte aynı zamanda ABD, İngiltere, İtalya, Fransa, Almanya, Hollanda, Kanada, Belçika, Hindistan, Polonya, Portekiz, Endonezya ve Katar'da 64 şehirde gerçekleşecek.

Festivalin en önemli özelliğini ise filmlerin salonlar yerine şehrin dört bir yanına yayılacak dijital ekranlarda gösterilecek olması oluşturuyor. Festival kapsamında kentlerde 15 binden fazla ekran kurulacak, ayrıca her biri 30 saniye sürecek belgesel, animasyon ve video artlardan oluşan 31 film sunulacak.

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