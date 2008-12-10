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Yaşam

Kısa dönem mi, yedek subay mı belli oluyor

Üniversite mezunu olup da askerliğini yedek subay ya da kısa dönem er yapacakların görev yerleri bugün açıklanacak.

10 Aralık 2008 02:00

Üniversite mezunu olup da askerliğini yedek subay ya da kısa dönem er olarak yapacak yükümlülerin görev yerleri bugün açıklanacak.

Yükümlüler, en geç pazar akşamına kadar görev yerlerine teslim olmak zorundalar. Ancak, bayram nedeniyle ulaşım araçlarında bilet bulmanın zorluğu yükümlüleri sıkıntıya soktu. Genelkurmay yetkililerinden alınan bilgiye göre, önceki uygulamalarda olduğu gibi bu yıl böylesi sorunla karşılaşanlar, "makul süreyi" aşmadıkları sürece sadece, geç geldikleri gün kadar geç terhis edilecekler. Makul süreyi, "1-2 gün" diye açıklayan yetkililer, böylesi gecikme yapanlara ayrıca bir ceza verilmeyeceğini bildirdiler. Aynı yetkililer, konuyla ilgili nihai kararın ise ASAL tarafından verileceğini ve bunun da bayramdan sonra hemen sonra belli olacağını söylediler.



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