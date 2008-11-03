‘Kısa devre’ yaptı

Kısa Devre programını Cem Mumcu ve Harun Tekin ile birlikte sunan Pelin Batu, partnerlerine ‘Abi siz beni dinlemiyor musunuz?’ diye sert çıktı.



Geçmişte rol aldığı dizi ile ilgili anısını aktardığı sırada Cem Mumcu ve Harun Tekin’in kendisi ile ilgilenmemesine sinirlenen Batu canlı yayında “Abi siz beni dinlemiyor musunuz?” diyerek ünlü ikiliye çattı.



“ Konuşurken göz teması diye bir şey vardır. Ben sizi dinliyorum, siz neden beni dinlemiyorsunuz?” diyerek sitemde bulundu. Harun Tekin, Batu’nun dinlemediklerini iddia ettiği konuyu birebir yineleyerek genç oyuncuyu utandırdı.



Harun Tekin daha sonra ise, mahcubiyeti bakışlarından okunan Pelin Batu’ya “Gördüğün gibi seni can kulağıyla dinliyoruz. Şimdi müsaade edersen gelen bilgisayara dönüp, e-maillere bakmaya devam edebilir miyim?” diyerek esprili bir gönderme yaptı.



Programın diğer sunucu Cem Mumcu ise “Pelin’in böyle hissetmesine üzüldüm. Canlı yayında herkesin huzurunda Pelin’den özür diliyorum” diyerek yine izleyenleri kahkahaya boğdu. Siniri geçen Batu daha sonra yerinden kalkıp Cem Mumcu’yu yanaklarından öperek gönlünü aldı.



