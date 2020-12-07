Kısa Dalga Podcast'ten 'Maraş Katliamı'nın bilinmeyenleri'

Kısa Dalga Podcast, bu bölümünde Maraş Katliamı'nı ele alıyor. Orhan Gazi Ertekin, 12 Eylül öncesinin en dramatik ve en kanlı katliamlarından biri olan Maraş Katliamı'nı anlattığı 'Maraş katliamı – Vahşet, İşkence ve Direniş' kitabından yola çıkarak, Kemal Göktaş'ın sorularını yanıtlıyor.

"Maraş katliamı, 12 Eylül öncesinin en dramatik ve en kanlı katliamlarından biri olarak tarihe geçti. “Maraş katliamı – Vahşet, İşkence ve Direniş” kitabının yazarı Demokrat Yargı Eşbaşkanı, hakim Orhan Gazi Ertekin, Kemal Göktaş’ın Zor Soru programında Aralık 1978’de yaşanan katliama dair bilinmeyenleri gün yüzüne çıkarıyor.

– Resmi sayılara göre en az 110 Alevi’nin öldürüldüğü katliamda 20 civarındaki genç devrimci kısıtlı imkanlara rağmen nasıl 10-15 bin insanın hayatını kurtardı?

– Devlet bu gençlerden nasıl intikam aldı?

– Katliamdan yargılananların yarısının orta yaşlı kadın olması ne anlama geliyor?

– Katliamın üç faili Cumhuriyetçi elitler, ülkücüler ve Sünni toplumsal merkezi bir araya getiren koşullar nelerdi?

– Günlerce saldırganları durdurmayan asker, hangi gelişmeden sonra saldırganlara sert müdahalede bulundu?

– Maraş katliamının hala sürmesi ne anlama geliyor?

– Katliamın Londra’nın, Köln’ün, Cenevre’nin sorunu olması ne demek?

– Katliamdan kurtulanların suskunluğu tercih etmesinin arkasında ne var?"