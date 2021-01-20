Kısa Dalga haber sitesi “İyi gazetecilik için” sloganıyla yayında

Araştırma dosyaları, özel haberler ve söyleşilerle öne çıkan podcast platformlarından biri olan Kısa Dalga, yenilenerek Kısa Dalga Medya adını aldı ve haber sitesi olarak yayın hayatına başladı.

Kısa Dalga’nın www.kisadalga.net adresinden yayın yapacak yeni sitesinin odağında podcast serilerinin yanı sıra araştırmacı gazetecilik ürünü dosyalar ve özel haberler olacak.

Bugün yayına başlayan yeni sitenin genel yayın yönetmenliğini Kemal Göktaş, editörlüğünü ise deneyimli gazeteci Demet Bilge üstlendi.

Gazeteci Göktaş, podcast platformunu kurarken amaçlarının araştırma dosyaları ve özel haberler üretmek olduğunu belirterek “Kısa Dalga, kısa sürede iyi gazeteciliğin zor şartlara rağmen mümkün olabileceğini gösterdi. Geleneksel gazetecilikle yeni iletişim teknolojilerini birleştirmeye devam etmek ve daha çok dosya ve özel haber üretmek istiyoruz. Sloganımız ‘iyi gazetecilik’ çünkü buna hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var” dedi.

Mumcu yönetiminde “Kısa Dalga Bülten”

Faruk Eren, Mehveş Evin, Özlem Kaygusuz ve Emre Eren’in ilk gün yazılarıyla yer aldığı Kısa Dalga’da yazar Özge Mumcu Aybars da günlük haber bülteni Kısa Dalga Bülten’in editörlüğünü yapacak. Bülten’de Türkiye’de ve Dünya’daki önemli gelişmeler derlenerek okura sunulacak, ayrıca Pervin Metin’in sunumuyla bültenin podcasti de yayınlanacak.

Faruk Eren, Mehveş Evin, Beril Eski, Timur Soykan, Esra Koçak Mayda, Melis Tufur, Ahmet Orhan, Tamer Kozaklı, Yeşim Özdemir, Ekin Karaca, Agah Hazır, Özgün Çağlar gibi isimlerin podcast ürettiği Kısa Dalga Podcast ise yeni podcast serileri ile yayın hayatına devam edecek.

Kısa Dalga, Twitter’daki https://twitter.com/kisadalgamedya hesabından ve diğer sosyal medya platformlarından takip edilebilir.