Kısa Dalga'dan 'Koronavirüs Güncesi': Virüs, Türkiye’ye gelirse en kötü senaryo ne olur?

Kısa Dalga podcast, Çin'de oraya çıkan ve 3 bini aşkın kişinin ölümüne neden olan yeni tip Koronavirüs'le ilgili merak edilenleri ele aldıkları Koronavirüs Güncesi serisinin 3. bölümünü yayınladı.

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sinan Adıyaman’a, Nazan Özcan’ın sorularını yanıtladığı podcastte şu sorulara cevap arandı: