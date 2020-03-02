Kısa Dalga'dan 'Koronavirüs Güncesi': Virüs, Türkiye’ye gelirse en kötü senaryo ne olur?

Kısa Dalga podcast, Çin'de oraya çıkan ve 3 bini aşkın kişinin ölümüne neden olan yeni tip Koronavirüs'le ilgili merak edilenleri ele aldıkları Koronavirüs Güncesi serisinin 3. bölümünü yayınladı.
Türk Tabipleri Birliği Başkanı Sinan Adıyaman’a, Nazan Özcan’ın sorularını yanıtladığı podcastte şu sorulara cevap arandı:
"Koronavirüs'ün en çok vurduğu ikinci ülke olan Türkiye'nin komşusu İran’dan kalkan uçak neden Ankara’ya indirildi? İçindeki yolcular arasında hastalığı taşıyanlar? 142 yolcuya ne oldu? Koronavirüs Türkiye’ye geldi mi? Yetkililer Türkiye’de yok diyor ama gerçekten yok mu? Dünyada yaklaşık 3 bin kişiyi öldüren Kovid-19 Türkiye’ye gelirse en kötü senaryo ne olur? Kaç kişinin ölmesi bekleniyor? Salgın ne zaman bitecek?