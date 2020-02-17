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Sağlık

Kısa Dalga'dan 'Koronavirüs güncesi'

17 Şubat 2020 16:35

Kısa Dalga, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın birçok ülkesine yayılarak 1700'den fazla kişinin yaşamına mal olan yeni tip Koronavirüs'e (Covid19) ilişkin hazırladıkları 'Koronavirüs güncesi' adlı podcastin ikinci bölümüm yayınladı. 
 
Nazan Özcan'ın hazırladığı podcastte, "Çin’i ekonomik olarak dahi zor duruma sokan Covid19 virüsünden korunmak için ne yapmalıyız? Maske ne kadar işe yarar? Çin’den ithal edilen eşyaları kullanmak güvenli mi? Tarihte en çok ölüm hangi salgın hastalık yüzünden oldu? Osmanlı’yı kasıp kavuran ve Saray’a sıçrayıp şehzadenin bile ölümüne sebep olan salgın neydi? İklim, insan, hayvan ve çevre bir arada düşünülmezse başımıza daha neler gelecek?" sorularına yanıt arandı. 

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