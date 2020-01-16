Kısa Dalga'dan 'Cinselliği nasıl yaşıyoruz' podcasti: Seksin gökkuşağı tonları

Haber ağırlıklı ve bağımsız bir podcast platformu olmayı hedefleyen Kısa Dalga, 'Türkiye'de cinsellik' konusunu işlediği "Cinselliği nasıl yaşıyoruz?" başlıklı serisinin dördüncü bölümünü yayınladı.

Nazan Özcan'ın hazırladığı 'Seksin gökkuşağı tonları' isimli podcast, "Heteroseksüel seks ve eşcinsel seks aynı mıdır, farklı mı? Eşcinseller sürekli sevişiyor mu, toplum neden böyle düşünüyor? Lezbiyenlik, erkek eşcinselliğine göre neden daha çok kabul görüyor? Kadınlar menapoza girine seks hayatları bitiyor mu? Seks hayatı kaç yaşına kadar sürüyor?" sorularını ele alıyor.