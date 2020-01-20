Kısa Dalga'dan "Cinselliği nasıl yaşıyoruz?" podcasti: Cinsellik: Güzellik mi şeytan mı?

Kısa Dalga Podcast, dört podcast halinde yayınladığı 'Cinselliği nasıl yaşıyoruz?' serisinin “Cinsellik: Güzellik mi şeytan mı?” başlıklı ilk bölümünde “Cinsellik nedir ne değildir, yıllar içinde Türkiye’de cinsellik algısı değişti mi, cinselliği konuşabiliyor muyuz, hala ayıp mı konuşmak, Türkiye’de nasıl yaşanıyor, sevişme süresi ne kadar olmalıdır” sorularının cevapları aranıyor.

Nazan Özcan’ın hazırladığı podcast serisinde cinsel terapistlere, Cinsel Eğitim ve Tedavi Derneği (CETAD) uzmanlar doktorlarının görüşlerine, deneyimlerini paylaşanların anlattıklarına ve cinsellik konusunda yapılmış araştırmaların sonuçlarına yer veriliyor.

Uzman doktor Ceyda Güvenç, son 20-30 yılda Türkiye’de cinselliğe bakışın bir parça değiştiğine vurgulayarak, şöyle diyor: “Daha fazla insan, daha erken yaşta, istediği partner ile cinsellik yaşayabiliyor gibi görünüyor. Ama yine de bir yerde acaba ne derler kaygıları sürüyor. Mesela son dönemlerde erkeklerde evlenene kadar bakir kalma durumu arttı.”

Psikiyatr Aytül Tükel, bunu Türkiye’de artan muhafazakarlığa bağlıyor ve “Benim bir gözlemim daha mesela erkekler için ilk cinsel birleşmenin genelevlerde olması çok yaygındı. Ben bunun çok azaldığını görüyorum” diyor.