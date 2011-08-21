-Kışa canlı bir ciltle girme yöntemleri İSTANBUL (A.A) - 21.08.2011 - İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Prof. Dr. Sıdıka Kurul, ''Bol su içmek, taze sebze ve meyve yemek, sigara içmemek, nemlendirici kullanmak, düzenli uyumak, cilt temizliği ve masaj gibi uygulamalar güneşte cildi zarar görmüş birçok kişinin kışa canlı bir ciltle girmesini sağlar'' dedi. Güneş lekelerinin oluşumu ve tedavisi ile ilgili bilgi veren Kurul, bu lekelerin güneş ışınlarına maruz kalarak ortaya çıktığını ifade ederek, güneş ışınlarına maruz kalan bölgelerde, özellikle de yüz, alın, yanak, burun, çene ve üst dudakta düzensiz kenarlı kahverengi veya hiperpigmente alanlar oluştuğunu kaydetti. Kurul, güneş lekelerinin oluş mekanizmasının tam olarak bilinmediğini belirterek, ''Güneş lekesi oluşumunda kadınlarda ve esmer tenlilerde daha sık olmakla birlikte, genetik yatkınlık, tiroid hastalıkları, gebelik, adet zamanı, emzirme gibi hormonal değişiklikler, peeling, taze yanık, ağda gibi cilt travmaları, hormon tedavileri, doğum kontrol hapları, bazı sitostatikler gibi ilaçlar önemli faktör oluşturur'' diye konuştu. Lekelerin varlığının, deride gelişen bir kısım lezyonları maskeleyerek, gözden kaçırılmasına sebep olabileceğini vurgulayan Kurul, güneş ışınlarına maruz kalmanın genellikle ileri yaşlarda deri kanserine neden olabileceğini, güneş koruyucu kremlerin ise cildi güneşten korumada tek başına yeterli olmayacağını bildirdi. Kurul, güneş kremlerinin 30 faktör ve üzeri olmak üzere usulüne uygun şekilde kullanılması gerektiğine dikkat çekerek, ''Güneş koruyucu kremler ultraviyole A ve B'ye karşı koruyucu nitelikte olmalıdır. İnsan derisinin güneş ışınları ile ilişkisini sağlıklı zemine oturtmak gerekir'' şeklinde konuştu. Prof. Dr. Kurul, ''Bol su içmek, taze sebze ve meyve yemek, sigara içmemek, nemlendirici kullanmak, düzenli uyumak, cilt temizliği ve masaj gibi uygulamalar güneşte cildi zarar görmüş birçok kişinin kışa canlı bir ciltle girmesini sağlar. Bilinçli cilt bakımları, faydası kanıtlanmış ve kişinin tanıdığı ürünlerle yaptığı yüzeysel peelingler, hem güneşin sebep olduğu hasarı minimize eder hem de kış mevsimi için cildi hazırlar'' dedi. Güneş lekesi tedavisinin, lekenin kalınlığına göre şekillendiğini anlatan Kurul, çok yüzeysel olanların tedavisinde daha kolay ve depigmente edici kremlerin (leke çıkarıcı kremler) uygulanabileceğini belirtti. Kurul, kimyasal veya lazer peelingin, güneş lekelerinin tedavisi için uygun çözümler olduğunu ifade etti. Ancak bu uygulamaların da pigmentasyon bozukluğuna yol açabileceğinin göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkat çeken Kurul, en iyi tedavinin riskin farkında olarak korunmak olduğunu sözlerine ekledi.