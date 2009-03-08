'Kısa çalışma'da 651 kişiye 491.7 bin lira ödendi

İşsizlik Sigortası Fonu'ndan, Ocak ayında 651 kişiye toplam 491 bin 729 TL kısa çalışma ödeneği ödendi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan, Ocak ayında 651 kişiye toplam 491 bin 729 TL kısa çalışma ödeneği ödendiğini bildirdi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik MHP Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın İşsizlik Sigortası Fonu ve kısa çalışma ödeneğiyle ilgili soru önergesini yanıtladı. 31 Ocak 2009 tarihi sonu itibariyle İşsizlik Sigortası fon varlığının 39 milyar 38 milyon TL olduğunu bildiren Bakan Çelik, Fon'dan 2005 yılında 21 kişiye 10 bin 566 TL, 2006 yılında 217 kişiye 64 bin 398 TL, 2007 yılında 40 kişiye 22 bin 51 TL kısa çalışma ödeneği ödendiğini kaydetti. Bakan Çelik 2009'un Ocak ayında ise 651 kişiye toplam 491 bin 729 TL kısa çalışma ödeneği verildiğini bildirdi. İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 6'cı maddesi gereğince Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamındaki yatırımlara öncelik vermek kaydıyla 2008 yılına özel olmak üzere Fonun mevcut nema gelirlerinden 1 milyar 300 milyon TL aktarıldığını ifade eden Çelik, 2009-2012 yıllarında Fon tarafından tahsil edilecek nema gelirlerinin dörtte birinin yine aynı kapsamda aktarılacağını söyledi.

