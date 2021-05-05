Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri bugün başlıyor

Çalışma ve Sosyal Güveni Bakanı Vedat Bilgin, “Nisan ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruz” açıklamasında bulundu.

Bakan Bilgin, "Ödemeler vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlarımız ise ödeneklerini PTT üzerinden alabilecekler" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart'ta sona ermesi tepkilere neden olan kısa çalışma ödeneği uygulamasının haziran ayını kapsayacak şekilde uzatıldığını duyurmuştu.