‘Kısa çalışma’ ödeneğinde yüzde 50 zam teklifi

Kısa çalışma ödeneğiyle ilgili olarak bugün yapılan teknik heyet toplantısında kısa çalışma ödeneğinin süresinin 3 aydan 6 aya çıkarılmasına ve maaşın miktarının yüzde 50 artırılmasına ilişkin öneri kabul edildi. Yeni düzenlemenin en geç önümüzdeki hafta TBMM’ye gelerek yasalaşması bekleniyor.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki Üçlü Danışma Kurulu toplantısının ardından bugün teknik heyet toplantısı yapıldı. Teknik heyetlerin kısa çalışma ödeneğinin hangi şartlarda, ne kadar sürede ve ne miktarda ödeneceğiyle ilgili çalışma yaptığı teknik heyet toplantısında işçi kesiminin bazı talepleri de kabul edildi. Ancak söz konusu teklifler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile işçi ve işveren sendikaları başkanlarıyla yapılacak toplantıda netlik kazanacak.



Toplantıda işçi kesimi şu teklifleri yaptı:



- İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yararlanmak için uygulanan asgari 600 gün prim ödeme şartı 120 güne indirilsin.

- Kısa çalışma ödeneği başvurularında sendikalı işyerlerine öncelik tanınsın.

- Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçinin, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan da yararlanabilsin. Mahsuplaşma işlemi yapılmasın.



TİSK altı işgünü talebinde bulundu



Teknik heyet toplantısında Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için başvuran işverene verilecek yanıtın belli bir süre içinde verilmesi için sınırlama talebinde bulundu. 6 işgünü talebini sunan TİSK’e bunun çok kısa bir süre olduğu belirtilince sürenin Bakan ve Başkanlar düzeyinde kararlaştırılmasında anlaşıldı.



DİSK: Kısa çalışma ödeneği ücretin yüzde 80’i düzeyinde olmalı



DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, kısa çalışma ödeneğinin süresinin en çok 6 ay olmasını ve mevcut ücretin yüzde 80'i düzeyinde uygulanmasını talep etti.

Çelebi, kısa çalışma ödeneği konusundaki düzenlemelere prensip olarak karşı olmadıklarını ve bu konudaki çalışmayı desteklediklerini ifade etti.



Ödeneğin bazı sektörlerle sınırlı kalması yerine herkesi kapsaması gerektiğini vurgulayan Çelebi, "Bunu sadece bugün sorun yaşanan sektörlerle sınırlı tutmayı yeterli bulmuyoruz. Çünkü kriz ortamında yarın başka sektörlerde ne olacağını bilmiyoruz. Bu nedenle yapılacak düzenlemenin sektörlerle sınırlı kalması bir süre sonra yetersiz hale gelebilir" diye konuştu.



Kısa çalışma ödeneği süresinin 3 ayla sınırlı olduğunu anımsatan Çelebi, bu sürenin en çok 6 aya çekilmesini talep ettiklerini bildirdi. Çelebi, kısa çalışma ödeneği miktarının asgari ücrete endeksli olduğunu belirterek, bu miktarın, alınan ücretin yüzde 80'i düzeyine çekilmesini istediklerini söyledi.



Süleyman Çelebi, "Aksi halde ortaya çıkacak miktar, toplu sözleşme uygulanan ya da lastik gibi ücretlerin yüksek olduğu sektörlerde işçiler için bir anlam taşımayacaktır. Bunun dışındaki miktarlar da istismara konu olabilecektir" dedi.



Kısa çalışma ödeneğine 611 işyeri başvurdu



Bugüne kadar Çalışma Bakanlığı’na küresel kriz nedeniyle üretimi durdurma noktasına gelen 611 işyeri kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için başvurdu. İncelenen 68 dosyadan 46 tanesinin talebi uygun görüldü. 12 dosya ise reddedilmedi ancak bazı başvurular geri çekildi, bazıları Mart ayı itibariyle uygulanmasını istedi.



Kısa çalışma ödeneği nedir?



İşsizlik Sigortası Fonu içinde düzenlenen ‘kısa çalışma ödeneği’, genel ekonomik kriz veya zorlayıcı nedenlerle işyerinde en az 4 hafta işin durması veya kısa çalışma hallerinde çalışan maaşlarının İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmasını öngörüyor. Mevcut uygulamada işçilere bağlanan maaş 266 lira ile 533 lira arasında değişiyor. Maaş bağlanma süresi ise 3 ay olarak uygulanıyor.



