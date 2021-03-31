Kısa çalışma ödeneğinde süre bugün doluyor, gözler hükûmette

Salgın nedeniyle işyerlerine tanınan kısa çalışma ödeneğinde süre bugün doluyor. İşçi de işveren de uzatma istiyor. Sanayici açık açık, “Kısa çalışma devam etmezse işten çıkarma olur” mesajı veriyor. Gözler süre uzatımına sıcak bakmayan hükûmette. İktidarın hem işçi hem de işverenden gelen talepler karşısında ne yapacağı bugün belli olacak.

Hükûmet, kısa çalışmadan çıkan işyerlerine normalleşme desteği veriyor. Bu kapsamda SGK prim desteği sağlanıyor. Ancak Türk-İş başta olmak üzere bütün işçi konfederasyonları kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasını istiyor. Şubat ayında aldığı kararla kısa çalışmada süre 31 Mart tarihine kadar uzatılmışı ancak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen haftalarda yaptığı iki açıklamada bu sürenin yeniden uzatılmayacağını bildirmişti.

"KÇÖ pandemi boyunca sürmeli"

Konfederasyonlar ödeneğin en az asgari ücret seviyesine çıkarılmasını, talepte bulunan bütün işçileri kapsamasını ve salgının etkileri devam ettiği sürece sürmesini talep ediyor. Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), ekonomik ve sosyal şartlar iyileşene kadar kısa çalışma ödeneği uygulamasının devam etmesini talep etti.

Kısa çalışmada sürenin uzatılmaması halinde ne olabileceğine dair en net açıklama Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir’den geldi. Özdebir, “Sanayi işletmelerimizin nitelikli insan kaynağını muhafaza edebilmesi lazım. Sıkıntıya düşen firmalarımız da bu imkândan faydalanırsa çalışanlarımız işlerini kaybetmeyecek” dedi.