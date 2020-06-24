Kısa çalışma ödeneğinde meslek ayrımcılığı; kamu bankalarındaki kredi başvuruları reddedildi

Kamu bankalarının, normalleşme sürecine geçişte hayata geçirdiği düşük faizli konut kredisi kampanyasında kısa çalışma ödeneği alanlar arasında meslek ayrımcılığı yaptığı ortaya çıktı. Bazı kamu bankaları, krediye başvuran ve kısa çalışma ödeneği alan aralarında avukat, mühendis, noter ve pilotların da olduğu bazı mesleklere kredi kullandırırken, kısa çalışma ödeneği alan madenci, gazeteci, öğretmen, tekstil işçisi, muhasebeci, perakende sektörü çalışanı gibi birçok meslek grubunun ise kredi başvurusu geri çeviriyor.

Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'ın haberine göre Türkiye genelinde bugüne kadar 3.5 milyon çalışan kısa çalışma ödeneğinden faydalanırken yapılan ödeme ise 10.5 milyar lirayı buldu. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, yapılan ayırımcılıkla ilgili son dönemde ciddi şikayetler aldıklarını bunun anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu aktardı. Ağaoğlu, kısa çalışma ödeneğini devletin verdiğini anımsatarak, kamu bankalarının devletin ödemelerini gördüğü halde bazı meslek gruplarına kredi vermemesini bankaların işgüzarlığı ve bazı banka çalışanlarının kişiye özel tutumları olarak değerlendirdi. Kamu bankalarının haziran ayı başında hayata geçirdiği düşük faizli konut kredisi kampanyası kredisinde 12 ay ödemesiz dönem olduğuna işaret eden Ağaoğlu, “Kısa çalışma ödeneği alanların zaten bir işleri var, maaşları var. Sadece belli bir süre maaşın bir kısmını devlet ödüyor. Bankalar meslek ayırımı yapmadan ödeme kabiliyeti olan herkese kredi kullandırmak durumunda” dedi.