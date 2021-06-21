Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağında son 10 gün; "Şartlar iyileşene kadar devam etmesi, istihdamın korunması için kritik"

Koronavirüs salgının başladığı 2020'nin mart ayından beri devam eden kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) desteğinde süre 30 Haziran’da doluyor. 10 gün içinde yeni bir düzenleme olmazsa KÇÖ, işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin desteği uygulamaları son bulacak. İş dünyası, uygulamanın yeniden uzatılmasını talep ediyor.

Dünya’nın haberine göre, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, kısa çalışma ödeneğinin artık ay ay değil yıl bitimine kadar tek seferde uzatılması gerektiğini söyledi.

Akkol, “Kısa çalışma ödeneği uygulamasının ekonomik ve sosyal şartlar tam olarak iyileşene kadar devam etmesinin istihdamın korunmasında kritik öneme sahip olduğu kanaatindeyiz. Hizmet sektörünün toparlanması için zamana ihtiyaç bulunmaktadır. Genç ve kadın işsizliğinin artmaması için destekleyici tedbirlerin sürdürülmesini çok önemli buluyoruz" diye konuştu.

Pandemi sürecinde kapanmalar nedeniyle istihdam kaybını önlemek amacıyla hükümet tarafından uygulamaya alınan kısa çalışma ödeneğinden, tepe noktasında 3 milyondan fazla kişi yararlanmıştı. Şu anda uygulamadan yararlananların sayısı 1,3 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor.

Salgın nedeniyle işten çıkarmaların yasaklandığı ve Kısa Çalışma Ödeneği desteğiyle istihdamın desteklenmeye çalışıldığı son bir yılda, yasaklara rağmen işsizlik artışı sürdü. Resmi işsiz sayısı 2021 yılının nisan ayında, 4 milyon 511 binle tüm zamanların en yüksek sayısına ulaştı. Son bir yılda işsiz kişi sayısı 531 bin kişi artmış oldu.