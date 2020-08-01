Kısa çalışma ödeneği uygulamasını alan işçiler eylül ortasına kadar yıllık izin kullanamayacak

Hükûmetin kısa çalışma ve ücretsiz izin sürelerini uzatması nedeniyle işçiler bir ay daha düşük ücret alacak. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçiler eylül ortasına kadar yıllık izinlerini kullanamayacak.

Cumhurbaşkanı kararına göre, 30 Haziran tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, bir ay uzatıldı. Yani daha önce kısa çalışma ödeneği almakta olan işçiler için uzatma yoluna gidildi.

Kısa çalışma için yeni başvuru alınmayacak. Bu bir aylık süre içerisinde işçi, son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60’ını alabilecek. Ücreti düşecek. Bazı işverenler aradaki farkı karşılıyor. Ancak büyük bölümü aradaki farkı karşılamadığı için işçi düşük ücrete mahkûm oluyor. Ayrıca bu süre içerisinde işçinin sağlık hakkından yararlanabilmesi için sadece genel sağlık sigortası primi ödenmeye devam ediyor. Bunun dışındaki emeklilik prim ödemeleri donduruluyor.

Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Çakır'ın haberine göre, ayrıca kısa çalışma dönemi içerisinde işçi yıllık izin de kullanamıyor. Kısa çalışma uygulanan işyerlerinde çalışan işçiler son karara göre eylül ortasına kadar yıllık izin kullanamayacaklar.