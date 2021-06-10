Kısa çalışma ödeneği uygulaması ay sonu bitiyor; "İki milyondan fazla insanın geleceğini son dakika düzenlemelerine bırakamazsınız"

Pandemiyle birlikte kepenk kapatan sektör temsilcilerinden, 30 Haziran 2021 tarihinde sona erecek olan kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) uygulamasının ve işten çıkarma yasağının yıl sonuna kadar uzatılması çağrısı geliyor.

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın süre uzatım yetkisinin de süresinin eş zamanlı biteceğine dikkat çekerek, TBMM'den yasa çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Budak, açıklamasında, “Son rakamlara göre, 1 milyon 10 bin kişi KÇÖ'den, 862 bin kişi ise Nakdi Ücret Desteği'nden faydalanıyor. İşsizlik Sigortası Fonu'ndan KÇÖ kapsamında pandeminin başından nisan ayı sonuna kadar 4 milyon 200 bin kişiye 33 milyar lira ödeme yapıldı. Nakdi Ücret Desteği kapsamında ise 2 milyon 806 bin kişiye 11.4 milyar lira ödeme yapıldı. Fonda hâlâ 92 milyar liralık bir kaynak var. Bu kaynak bu ödemelerin yıl sonuna kadar rahatlıkla uzatılmasına olanak veriyor. İşsizliğin bu kadar yaygın olduğu bir dönemde, pandemi henüz sona ermemişken iktidarın istihdama dönük pandemi desteklerini uzatmama lüksü yok" dedi.

Sözcü'de yer alan habere göre; "İktidarın son dakikaya bıraktığı düzenlemelerin sıkıntılarının en son çek ibrazlarını mayıs ayı sonuna erteleyen düzenlemede yaşandığını" söyleyen Budak, “İki milyondan fazla insanın geleceğini son dakika düzenlemelerine bırakamazsınız. Ücretsiz izne ayrılanlara ödenen Nakdi Ücret Desteği, KÇÖ kapsamına alınmalı ve alt limiti en az asgari ücret olarak belirlenmeli” dedi.