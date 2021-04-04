Kısa çalışma ödeneği sonlandırıldı; ücretsiz izin dalgası başladı

Salgın devam ederken kısa çalışma ödeneğinin (KÇÖ) 31 Mart itibariyle sonlandırılmasını ücretsiz izin dalgasını takip etti. Kısa çalışma ödeneğinin sonlanması üzerine pek çok işletme çalışanlarını ücretsiz izne çıkarmaya başladı. İlk kitlesel ücretsiz izin haberi ise havayolu taşımacılığı yapan Onur Air ve Türk Hava Yolları’nın (THY) ikram şirketi Do&Co’dan geldi.

BirGün gazetesinden Rıfat Kırcı’nın haberine göre, Onur Air tüm personelini ücretsiz izne çıkarırken Do&Co’da benzer bir uygulamaya gitti.

Türkiye Esnaf Platformu Sözcüsü Murat Akbaş “Kafe, bar gibi işletmeler zaten çalışamaz haldeydi. Saat kısıtlaması nedeniyle müşteri çekemedik. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanmak zaten zordu. Ancak bu ödenekle işçi arkadaşlarımız bir şekilde idare ediyordu. Ödeneğin kalkması nedeniyle zor durumda olan mekanlar çalışanını çıkartmak zorunda kaldı. Arkadaşlarımız ne kredi alabiliyor ne de bir borç. Esnaf da artık emekçi oldu. Bir işçiyi çıkarıp ailesinden birilerini koyuyor ve kendisi de çalışıyor. Esnaflarda birikim kalmadı. Esnaf mağdur oluyor. Emekçiler daha çok mağdur oluyorlar. Bizim sorunlarımızın çok ötesine geçti emekçilerin sorunu. Bu iktidarın emekçilere karşı tavrıdır ” dedi.

Turizm, Eğlence ve Hizmet Emekçileri Sendika Sözcüsü Ferhat Zorbay şöyle konuştu:

“Arkadaşlarımız sendikamıza ulaşıyor. Yasa kalkar kalkmaz işten çıkarıldıklarını belirtiyorlar. Kulağımıza çok sık ücretsiz izin haberleri gelmeye başladı. Bu sayı daha da artacak. İşveren de bunu sopa olarak kullanacak tabi ki. İşletmeler, esnaflar zaten 5 kişi çalışıyorsa 2 kişiye dönmüştü. Şimdi o sayıyı da düşürerek 1 kişiye inecek bu sayı belki de. Kayıtsız 4 milyona yakın çalışan var bu sektörde. Bu arkadaşlarımızın yarısından fazlasının işsiz kalmasını bekliyoruz. İşlerine hiç geri dönemeyecek arkadaşlarımız var.”

Kafe Bar Çalışanları Dayanışması’dan işçi Zafer Cengiz ise kısa çalışma ödeneğinin kaldırılması ardından ücretsiz izne çıkarılan işçilerin üzerindeki ekonomik yükün arttığını belirtti. Cengiz şu ifadeleri kullandı:

"İşçiler açısından en azından kira ve gıda ihtiyaçlarının belli bir bölümünü karşılıyordu. Yaşam koşullarının ağırlığı karşısında borçlanarak da olsa hayatta kalmalarını sağladı bu yardımlar. Ödenek ve yardımlardan yararlandırılmayan işçilerin intihar haberlerini hep birlikte duyuyoruz.”