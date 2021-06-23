"Kısa çalışma ödeneği emekliliği uzatır"

Hürriyet yazarı Noyan Doğan, Koronavirüs salgınının başından beri istihdamı korumak amacıyla uygulanan kısa çalışma ödeneği uygulamasının emeklilik süresini uzatacağını söyledi.

Noyan, bugünkü köşe yazısında bir okuyucusundan gelen “Kısa çalışma ödeneği varken SGK prim ya çok eksik ya da hiç ödenmiyor. Bu emeklilik zamanını ileriye atmakta. Ben bunu ödeyebilmek istiyorum, bu mümkün mü? SGK’ya gidip, ödenmeyen günleri ödeyebilir miyim?” sorusuna şu yanıtı verdi:

"Kısa çalışma ödeneğinde emeklilik primleri, bir başka ifadeyle de malullük, yaşlılık, ölüm primleri yatmıyor. Çalışanın emeklilik için prim gün sayısı sorunu yoksa, prim gün sayısı fazlaysa, emeklilik için yaşı bekliyorsa kısa çalışma ödeneğinde eksik prim yatması sorun olmaz. Ama çalışanın emeklilik için yaşı tutuyorsa, prim gün sayısı eksikse kısa çalışma ödeneği süresi sorun olur, çalışanın emekli olma süresi uzar. İş kanunu, kısa çalışma ödeneği süresince ödenmeyen primler için çalışanlara bu primleri borçlanarak ödeme imkânı tanımıyor."