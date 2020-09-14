Kısa çalışma ödeneği alanların sayısı 3.2 milyondan 1.2 milyona; ödenen para 5.5 milyardan 1.9 milyara indi

İŞKUR, İşsizlik Sigortası Fonu'nun büyüklüğünün Ağustos'ta 741.2 milyon TL azalarak 112 milyar 39,1 milyon TL'ye indiğini açıkladı. Fon varlığının yüzde 80,53'ü tahvil, yüzde 19,47'si mevduattan oluştu.

Ağustos ayında 1 milyon 212 bin kişiye 1.89 milyar TL ile kısa çalışma ödemesi gerçekleştirildi. Kısa çalışma ödemeleri aylık bazda en yüksek tutarına 5.56 milyar TL ile Mayıs ayında ulaşmıştı. Mayıs ayında 3 milyon 243 bin kişiye kısa çalışma ödemesi yapılmıştı.

Ücretsiz izne çıkarılanlara da İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödeme yapılıyor. Pandeminin etkili olduğu Nisan-Ağustos 2020 döneminde 1 milyon 976 bin kişiye 4.39 milyar TL ücretsiz izin ödemesi (Nakdi ücret desteği) yapıldı.