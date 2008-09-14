'Kısa boylusun' diyen kocasını boşuyor

İzmir Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nde öğretim görevlisi Elif Çağrı Dora (36), eşi Erem Dora'nın (33) kendisini beğenmeyip sık sık “Kısa boylu” diye alay ettiğini ve işyerinde çalışan bir başka kadınla aldattığını iddia ederek boşanma davası açtı.



Elif Çağrı Dora, 1992 yılında Ege Üniversitesi'nde okurken tanıştığı Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü'nde okuyan Erem Dora ile 2000 yılında evlendi. Dora çiftinin evlilikleri, Erem Dora'nın 2006 yılında kısa dönem askerlikten sonra bir yazılım şirketinde çalışmaya başlamasıyla çatırdadı. Eve geç gelmeye başlayan eşinden şüphelenerek takip etmeye başlayan Elif Çağrı Dora, iddiaya göre bir gün eşini aynı şirkette çalışan Z.D. ile bir restoranda sarmaş dolaş yemek yerken ve otomobile binerken gördü.

Elif Çağrı Dora, avukatı Kübra Türkoğlu aracılığıyla, eşinden “Şiddetli geçimsizlik” sebebiyle boşanmak için İzmir 9'uncu Aile Mahkemesi'nde dava açtı. Genç kadın, avukatı aracılığıyla verdiği dava dilekçesinde şunları anlattı:

"Eşim yazılım şirketinden çalışmaya başladığından beri bana karşı ilgisiz kaldı. Yolda giderken `Sen ne kadar da kısa boyluymuşun' diyerek alay etmeye başladı. Benimle flört ederken kısa boylu olduğumu görmedi mi? Aldığım hormon ilaçları nedeniyle saçlarım döküldü. Eşim ve ailesi bununla da alay etti.

İşyerinde çalışan Z.D. ile ilişkisinin olduğunu delillerle tespit ettim. Kendisini Z.D.'le birlikte restoranda samimi bir şekilde yemek yerken yakaladım. Bu olay evliliğimizin sonu oldu. Psikolojik tedavi gördüm. Boşanmak için 20 bin YTL maddi, 50 bin YTL manevi toplam 70 bin YTL tazminat ile aylık bin YTL tedbir nafakası istiyorum."

Mahkemeye Erem Dora'nın Z.D., ile işyerinde ve restoranda çekilmiş samimi görüntülerini delil olarak sunuldu.



‘Bunlar karı koca arasında yapılan şakalar’



Erem Dora ise avukatı aracılığıyla verdiği cevap dilekçesinde, eşinin iddialarının asılsız olduğunu öne sürerek şunları kaydetti:

"Babası bu birlikteliğe baştan beri karşı çıkmıştır. Kısa boylu ve geniş kalçalı olması, hiçbir zaman alay konusu olmamıştır. Birbirlerine söyledikleri birçok takılma tarzındaki şakalar, birbirlerini tanıdıkları yıllardan beri süregelmiştir. Elif, eşine `kepçe kulak, koca burun, tipsiz, sıska, küçük elli' diye laflar söylemiştir. Bunlar karı koca arasında yapılan şakalar olduğundan gülüp geçilmiştir. Elif, aşırı kıskanç birisidir. Müvekkilin Z.D. ile de bir ilişkisi yoktur, sadece iş arkadaşıdırlar. Haksız ithamlar karşısında müvekkilim de boşanmak istiyor. Maddi ve manevi tazminat davasının reddini istiyoruz. Herhangi bir sebep yokken evliliği sona erdirmek isteyen davacının kendisidir. Müvekkilim tüm zorlukları göze alarak evlendiği eşinin müşterek haneyi terk etmesi nedeniyle çok üzülmüş ve kendini işine dahi verememiştir. Bu nedenle 15 bin YTL manevi tazminat talep ediyoruz."

