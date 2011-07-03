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Yaşam

Kısa boylular daha çekici

Boyu, ayak numarası ve görünüşü ile işte mükemmel kadının tarifi...

03 Temmuz 2011 03:00

T24 - Boyu, ayak numarası ve görünüşü ile işte mükemmel kadının tarifi...



İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre 1.53 boyundaki kadınlar erkeklere daha çekici geliyor.


Mükemmel bir kadının tarifi ise şöyle: 36 numara ayak, 8 santimlik topuklu bir ayakkabı ve ayak tırnaklarında kırmızı ojeler.


Aralarında Kim Kardashian, Victoria Beckham ve Sophie Loren gibi pek çok ünlü ismin de içinde olduğu bu kervanın, erkekler tarafından en çekici bulunan kadınlar olduğu ortaya çıktı.


Ayrıca erkeklerin üçte birinin ilk randevuda, ilk olarak kadınların ayaklarına baktığı ve bunun üzerinden karakter yargısına vardıkları da belirtildi.


2 bin kişi üzerinde yapılan anket sonuçlarına göre; 10 kadından 4’ünün yazın, bakımsız ayaklarını gizlemek için kapalı ayakkabılar giydiği açığa çıktı.



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