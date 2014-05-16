Cannes'da Soma duruşu

Nuri Bilge Ceylan ve "Kış Uykusu" filminin oyuncu kadrosu, ellerinde #Soma yazılı dövizlerle basın mesuplarının karşısına geçti.

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın Altın Palmiye için yarışacak filmi "Kış Uykusu" jüri önüne çıkacak.

Hürriyet gazetesinden Cansu Çamlıbel’in haberine göre, film gösterimi için oyuncular kırmızı halıda boy göstermeye başladı. Halının en dikkat çeken ismi ise geçtiğimiz ay tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan Nejat İşler oldu.

Nuri Bilge Ceylan’ın Altın Palmiye yarışındaki 3 saat 16 dakikalık filmi ‘Kış Uykusu’nun bugün 16.00’da yapılacak gösteriminin ardından onuruna düzenlenecek davet de Soma felaketi nedeniyle iptal edildi.

Nuri Bilge Ceylan ve "Kış Uykusu" filminin oyuncu kadrosu, Soma'da hayatın kaybeden madencileri unutmadı. Ellerinde #Soma yazılı dövizlerle basın mesuplarının karşısına geçti.

Nuri Bilge'nin Kültür Bakanlığının desteğini alan filmi, Türkiye-Fransa-Almanya ortak yapımı olması sebebiyle Avrupa Konseyi'nin sinema fonu Eurimage'den de destek aldı.

Büyük kısmı Kapadokya'da çekilen "Kış Uykusu" filminin oyuncu kadrosunda Nejat İşler, Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Melisa Sözen, Nadir Saribacak, Ayberk Pekcan gibi isimler var.

Filmin konusu, emekli bir oyuncunun, aktörlüğü bıraktıktan sonra Anadolu'da kendi halinde küçük bir otelde çalışarak günlerini geçirmesi üzerine kurulmuş olaylarla ilgili.